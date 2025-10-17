Advertisement

إقتصاد

سوريا تنضم إلى منصة "بُنى" للمدفوعات الإقليمية

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:00
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية انضمام بلاده رسميًا إلى منصة "بُنى" للمدفوعات الإقليمية التابعة لصندوق النقد العربي، في إطار جهود تحديث البنية المالية وتعزيز كفاءة التحويلات والمدفوعات داخل البلاد.
وجاء الإعلان عقب اجتماع بين حصرية ورئيس الصندوق فهد التركي، بحضور وزير المالية، لبحث سبل الدعم الفني وبناء القدرات في مجال إصلاح القطاع المالي والمصرفي.
 
وأكد حصرية أن هذه الخطوة ستتيح للمؤسسات المالية السورية تنفيذ المدفوعات بالعملات العربية والعالمية بسرعة وكفاءة أكبر وبتكاليف أقل، بما يفتح المجال أمام تكامل أوسع مع النظام المالي الإقليمي والدولي.

وتُعد منصة "بُنى" من أبرز مشاريع صندوق النقد العربي، إذ تتيح خدمات المقاصة والتسوية للمدفوعات بين الدول العربية وشركائها التجاريين، وفق أعلى معايير الأمان والامتثال الدولية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24