سوريا تنضم إلى منصة "بُنى" للمدفوعات الإقليمية

وجاء الإعلان عقب اجتماع بين حصرية ورئيس الصندوق فهد ، بحضور ، لبحث سبل الدعم الفني وبناء القدرات في مجال إصلاح القطاع المالي والمصرفي. أعلن حاكم مصرف المركزي حصرية انضمام بلاده رسميًا إلى منصة "بُنى" للمدفوعات الإقليمية التابعة لصندوق النقد العربي، في إطار جهود تحديث البنية المالية وتعزيز كفاءة التحويلات والمدفوعات داخل البلاد.وجاء الإعلان عقب اجتماع بين حصرية ورئيس الصندوق فهد ، بحضور ، لبحث سبل الدعم الفني وبناء القدرات في مجال إصلاح القطاع المالي والمصرفي.

وأكد حصرية أن هذه الخطوة ستتيح للمؤسسات المالية تنفيذ المدفوعات بالعملات العربية والعالمية بسرعة وكفاءة أكبر وبتكاليف أقل، بما يفتح المجال أمام تكامل أوسع مع النظام المالي الإقليمي والدولي.



وتُعد منصة "بُنى" من أبرز مشاريع صندوق النقد العربي، إذ تتيح خدمات المقاصة والتسوية للمدفوعات بين وشركائها التجاريين، وفق أعلى معايير الأمان والامتثال الدولية.