إقتصاد

Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام

Lebanon 24
18-10-2025 | 23:00
حققت شركة EA نجاحًا كبيرًا بعد إطلاق Battlefield 6، إذ باعت أكثر من 7 ملايين نسخة خلال أول ثلاثة أيام فقط من طرحها في الأسواق، لتصبح بذلك أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ، كما سجل اللاعبون أكثر من 172 مليون مباراة عبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبلغت ساعات المشاهدة على خدمات البث 15 مليون ساعة.
وتفوقت هذه الأرقام بشكل واضح على إصدار عام 2021 (Battlefield 2042) الذي باع 4.2 ملايين نسخة فقط في أسبوعه الأول ، وقد عبّر مسؤولو EA عن امتنانهم للمجتمع الداعم والمطورين حول العالم الذين ساهموا فى هذا النجاح الكبير.

وأُطلقت اللعبة رسميًا فى 10 تشرين الأول 2025، وهى متاحة على أجهزة PC وPS5 وXbox Series X/S، على أن يصل محتوى الموسم الأول فى 28 تشرين الأول. 
 
قبل هذا النجاح بأيام، أعلنت شركة EA عن صفقة ضخمة بقيمة 55 مليار دولار يتم بموجبها تحويلها إلى شركة خاصة، الصفقة تقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) إلى جانب شركتي Silver Lake وAffinity Partners.

وتُعد هذه العملية أكبر استحواذ بالرافعة المالية في التاريخ، وتنهي مسيرة EA الممتدة لأكثر من 35 عامًا كشركة عامة ، ورغم التغييرات الإدارية سيبقى أندرو ويلسون في منصب الرئيس التنفيذي، ولن يتغير مقر الشركة في كاليفورنيا.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائى خلال الربع الأول من عام 2027 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

ومع ذلك، عبّر العاملون النقابيون في EA عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التحول إلى تراجع الشفافية وتقليص نفوذ الموظفين داخل الشركة. (اليوم السابع)
 
