لمواجهة تهريب الدولار.. العراق يبدأ اختبار خطة إصلاح مصرفية

مع قرب انتهاء عمل شركة أوليفر وايمن للاستشارات، يتجه إلى تنفيذ خطة إصلاح شاملة للقطاع المصرفي بهدف إخراج المصارف من أزمتها الطويلة، وتعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي. وتشمل الإجراءات تحديث أنظمة المدفوعات، تطبيق معايير حوكمة صارمة، ورفع نسب كفاية والسيولة للمصارف الخاصة.وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لمواجهة تهريب العملة الصعبة، إذ فرضت عقوبات على 34 مصرفًا من أصل 44، ما أثر على قدرتها على التحويلات الخارجية بالدولار. وتشير تقارير إلى أن استفادت من هذا الوضع عبر شبكات مالية وعلاقات مع ميليشيات وأحزاب نافذة، ما جعل متنفسًا اقتصاديًا مهمًا لها.وأكد مصطفى حنتوش، خبير مصرفي، أن مرحلة الاختبار الحالية تمثل فرصة لتقييم المصارف بالمعايير الجديدة، والتي تشمل تحسين هيكل الملكية، اختبارات أهلية لمجالس الإدارة، وتطوير أنظمة التدقيق الداخلي والشفافية. وأوضح المتحدث باسم البنك المركزي العراقي، علاء ، أن البنك يعمل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية لضمان تحديث البنية المالية للقطاع وامتثال المصارف للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع القيود عن المصارف المحظورة تدريجيًا.هذه الخطة تمثل خطوة مهمة في مواجهة تهريب الدولار وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، لكنها تأتي في ظل تحديات كبيرة تتعلق بالتحويلات المشبوهة والتأثيرات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.