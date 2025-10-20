Advertisement

إقتصاد

أوقف عملياتها التجارية.. هجوم إلكتروني يشلّ "موجي" اليابانية

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:00
أعلنت شركة ريوهين كيكاكو، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة MUJI، تعليق موقعها الإلكتروني المخصص للتجارة الإلكترونية بعد تعرض شركة الخدمات اللوجستية أسكول كورب لهجوم إلكتروني واسع النطاق عطّل أنظمتها التشغيلية.
وفي بيان رسمي صدر مساء الأحد، قالت ريوهين كيكاكو إنها لا تملك جدولاً زمنياً لاستئناف عملياتها، فيما أكدت شركة أسكول، المتخصصة في بيع المستلزمات المكتبية وتقديم خدمات الدعم اللوجستي، أنها علّقت الطلبات والشحنات بالكامل بسبب العطل الناتج عن الهجوم السيبراني.

وذكرت أسكول أنها تحقق في مدى تأثر بيانات العملاء بالاختراق، وأنها بصدد تقييم الأضرار المالية المحتملة، مشيرة إلى أنها قد تؤجل إعلان أرباحها الشهرية المقررة في 28 تشرين الأول.

يأتي هذا الحادث بعد أسابيع من تعرض شركة أساهي غروب هولدينغز، عملاق صناعة الجعة في اليابان، لهجوم إلكتروني مماثل أدى إلى تعطيل الإنتاج وتأجيل إعلان النتائج المالية.

تأثر سهم أسكول بانخفاضٍ بلغت نسبته 6% في تداولات طوكيو، بينما تراجع سهم ريوهين كيكاكو بنحو 6.6%.

ويأتي هذا التصعيد في الهجمات الإلكترونية وسط مخاوف متزايدة من تنامي التهديدات السيبرانية في الشركات اليابانية، التي باتت هدفاً متكرراً للقراصنة في ظل تسارع التحول الرقمي واعتماد الأنظمة المتصلة بالإنترنت في العمليات التجارية واللوجستية.
 
(العربية)
