إقتصاد
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
Lebanon 24
20-10-2025
|
14:00
أظهر تحليل لوكالة نوفوستي استنادًا إلى بيانات
بنك روسيا
المركزي، أن احتياطيات
روسيا
من
الذهب
ارتفعت في أيلول للمرة الأولى منذ عام ونصف، بزيادة 3 أطنان.
وأفاد
البنك المركزي
، الاثنين، أن احتياطيات الذهب بلغت في الأول من تشرين الاول 74.9 مليون أونصة (2329.65 طن)، بزيادة 0.1 مليون أونصة (3.1 طن) عن الشهر السابق.
وكانت هذه أول زيادة منذ نيسان 2024، حين زادت الاحتياطيات بنفس المقدار لتصل إلى 75.1 مليون أونصة (2335.9 طن)، قبل أن تستقر أو تنخفض خلال الفترة من كانون الثاني إلى آب.
على صعيد القيمة، بلغ الذهب مستوى قياسيًا عند 282.2 مليار دولار في الأول من
تشري
الأول، مدفوعًا بارتفاع الأسعار، لترتفع حصة الذهب من الأصول الروسية إلى 39.6% مقارنة بـ37% في الشهر السابق.
