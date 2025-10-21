انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض

Advertisement

انخفضت أسعار اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف من فائض المعروض ومخاطر الطلب الناجمة عن التوتر بين والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حتى مع توقع توصل البلدين إلى اتفاق تجاري.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 60.87 دولار للبرميل عند الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد خام غرب الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله اليوم، 0.1% إلى 57.45 دولار. وانخفض عقد كانون الأول الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 56.89 دولار.وقال أمس الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. ولا تزال الخلافات على الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق دون حل قبل اجتماعهما المقرر في الأسبوع المقبل.