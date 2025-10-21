27
إقتصاد
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
Lebanon 24
21-10-2025
|
01:00
انخفضت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف من فائض المعروض ومخاطر الطلب الناجمة عن التوتر بين
الولايات المتحدة
والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حتى مع توقع
الرئيس دونالد ترامب
توصل البلدين إلى اتفاق تجاري.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 60.87 دولار للبرميل عند الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله اليوم، 0.1% إلى 57.45 دولار. وانخفض عقد كانون الأول الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 56.89 دولار.
وقال
ترامب
أمس الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. ولا تزال الخلافات على الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق دون حل قبل اجتماعهما المقرر في
كوريا الجنوبية
الأسبوع المقبل.
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
دونالد ترامب
خام برنت
دونالد
ترامب
تكساس
تابع
