سوريا تُحضّر لجولة ترويجية لاستقطاب استثمارات

تعتزم إطلاق جولة ترويجية دولية خلال الأشهر المقبلة لجذب استثمارات من وأوروبا والولايات المتحدة، ضمن مساعي إنعاش اقتصادها المتضرر من الحرب. وتقول الحكومة إن مستثمرين يناقشون صفقات بمليارات الدولارات، وقد أُقرّ عددٌ محدود منها حتى الآن.

وقال محمد نضال الشعار، على هامش "منتدى المرونة المستقبلية" في ، إن معظم الصفقات الموقعة "جدّية"، وإن تسعى إلى مزيد من الأموال لتمويل إعادة التأهيل، مشيرًا إلى أن تشكيل الجديد خلال شهر أو شهرين سيهيئ تشريعات أكثر جاذبية.

وخلال كلمته، عرض رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب حيث "ستحلّ الأسواق محلّ الميليشيات" و"ستحلّ الحوكمة محلّ الفساد".



وأشار الشعار إلى أن سوريا تراهن على إنعاش إنتاج ، مع احتمال إشراك مستثمرين خليجيين في مشاريع قادمة، قائلًا: "نحتاج إلى للصناعة… مصانعنا تُعاني بشدة"، موضحًا أن استعادة الموارد ستخفض الكلفة.

لكنه لفت إلى "عقبات سياسية" تعوق إنتاج في البلاد. (الشرق)