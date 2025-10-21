Advertisement

إقتصاد

سوريا تُحضّر لجولة ترويجية لاستقطاب استثمارات

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:00
 تعتزم سوريا إطلاق جولة ترويجية دولية خلال الأشهر المقبلة لجذب استثمارات من الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، ضمن مساعي إنعاش اقتصادها المتضرر من الحرب. وتقول الحكومة إن مستثمرين يناقشون صفقات بمليارات الدولارات، وقد أُقرّ عددٌ محدود منها حتى الآن.
وقال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، على هامش "منتدى المرونة المستقبلية" في لندن، إن معظم الصفقات الموقعة "جدّية"، وإن دمشق تسعى إلى مزيد من الأموال لتمويل إعادة التأهيل، مشيرًا إلى أن تشكيل البرلمان الجديد خلال شهر أو شهرين سيهيئ تشريعات أكثر جاذبية.
 
وخلال كلمته، عرض رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب حيث "ستحلّ الأسواق محلّ الميليشيات" و"ستحلّ الحوكمة محلّ الفساد".

وأشار الشعار إلى أن سوريا تراهن على إنعاش إنتاج النفط والغاز، مع احتمال إشراك مستثمرين خليجيين في مشاريع قادمة، قائلًا: "نحتاج إلى الغاز للصناعة… مصانعنا تُعاني بشدة"، موضحًا أن استعادة الموارد ستخفض الكلفة.
 
لكنه لفت إلى "عقبات سياسية" تعوق إنتاج النفط في شمال شرق البلاد. (الشرق)
