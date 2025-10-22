27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وول ستريت: ارتفاع الأسهم ومؤشر الخوف يعكس توازنًا غير مألوف
Lebanon 24
22-10-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد الأسواق الأميركية حالة نادرة تجمع بين ارتفاع الأسهم وارتفاع مؤشر التقلب (VIX)، في ظل تفاقم التوترات التجارية بين
الولايات المتحدة
والصين والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
Advertisement
يقول خبراء إن هذا التوازن يعكس خليطاً من التفاؤل والحذر: تفاؤل بدعم أرباح الشركات الكبرى وقطاع التكنولوجيا، وحذر بسبب ارتفاع الطلب على أدوات التحوط. وأوضح
ميشال صليبي
من FXPro أن المستثمرين يشعرون بمخاطر محتملة على السياسات النقدية، التضخم، والتوترات الجيوسياسية، ما يدفعهم لشراء عقود حماية تزيد من قيمة مؤشر الخوف.
وأشار استطلاع أجرته صحيفة "الغارديان" إلى أن 53% من
الأميركيين
يعتقدون أن الاقتصاد يتدهور، و60% يرون أن تكلفة المعيشة ارتفعت، مما يعكس شعوراً بالقلق على المستوى الشعبي رغم ارتفاع الأسهم.
خبراء المال يحذرون من تركيز موجة الصعود على عدد محدود من الأسهم والقطاعات، ما يزيد احتمالات حدوث تصحيح واسع إذا تعرضت لأي هزة.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
Lebanon 24
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
22/10/2025 20:06:19
22/10/2025 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت.. إغلاقات قياسية بعد خفض الفائدة وارتفاع أسهم التكنولوجيا
Lebanon 24
وول ستريت.. إغلاقات قياسية بعد خفض الفائدة وارتفاع أسهم التكنولوجيا
22/10/2025 20:06:19
22/10/2025 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مشهد غير مألوف.. اليباس يغزو أحراج لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: مشهد غير مألوف.. اليباس يغزو أحراج لبنان
22/10/2025 20:06:19
22/10/2025 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا
Lebanon 24
المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا
22/10/2025 20:06:19
22/10/2025 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
ميشال صليبي
الأميركيين
صليبي
الصين
تركي
يوسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
6 دول عربية تنتج الذهب.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
6 دول عربية تنتج الذهب.. تعرفوا إليها
12:00 | 2025-10-22
22/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
11:00 | 2025-10-22
22/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مع آمال اتفاق تجاري أميركي-صيني-هندي
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مع آمال اتفاق تجاري أميركي-صيني-هندي
10:50 | 2025-10-22
22/10/2025 10:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور في سرقات المتاحف: من لوحات الفن إلى مجوهرات الملوك
Lebanon 24
تطور في سرقات المتاحف: من لوحات الفن إلى مجوهرات الملوك
10:00 | 2025-10-22
22/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: حرب تجارية مفتوحة مع الصين وتلويح برسوم جمركية 100%
Lebanon 24
ترامب: حرب تجارية مفتوحة مع الصين وتلويح برسوم جمركية 100%
08:00 | 2025-10-22
22/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
16:00 | 2025-10-21
21/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2025-10-22
6 دول عربية تنتج الذهب.. تعرفوا إليها
11:00 | 2025-10-22
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
10:50 | 2025-10-22
أسعار النفط ترتفع مع آمال اتفاق تجاري أميركي-صيني-هندي
10:00 | 2025-10-22
تطور في سرقات المتاحف: من لوحات الفن إلى مجوهرات الملوك
08:00 | 2025-10-22
ترامب: حرب تجارية مفتوحة مع الصين وتلويح برسوم جمركية 100%
07:51 | 2025-10-22
بساط من الجميزة: 2025 عام التحوّل الاقتصادي الفعلي في لبنان
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24