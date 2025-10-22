وول ستريت: ارتفاع الأسهم ومؤشر الخوف يعكس توازنًا غير مألوف

Advertisement

تشهد الأسواق الأميركية حالة نادرة تجمع بين ارتفاع الأسهم وارتفاع مؤشر التقلب (VIX)، في ظل تفاقم التوترات التجارية بين والصين والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي.يقول خبراء إن هذا التوازن يعكس خليطاً من التفاؤل والحذر: تفاؤل بدعم أرباح الشركات الكبرى وقطاع التكنولوجيا، وحذر بسبب ارتفاع الطلب على أدوات التحوط. وأوضح من FXPro أن المستثمرين يشعرون بمخاطر محتملة على السياسات النقدية، التضخم، والتوترات الجيوسياسية، ما يدفعهم لشراء عقود حماية تزيد من قيمة مؤشر الخوف.وأشار استطلاع أجرته صحيفة "الغارديان" إلى أن 53% من يعتقدون أن الاقتصاد يتدهور، و60% يرون أن تكلفة المعيشة ارتفعت، مما يعكس شعوراً بالقلق على المستوى الشعبي رغم ارتفاع الأسهم.خبراء المال يحذرون من تركيز موجة الصعود على عدد محدود من الأسهم والقطاعات، ما يزيد احتمالات حدوث تصحيح واسع إذا تعرضت لأي هزة.