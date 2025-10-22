Advertisement

إقتصاد

وول ستريت: ارتفاع الأسهم ومؤشر الخوف يعكس توازنًا غير مألوف

Lebanon 24
22-10-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1432682-638967479568575673.png
Doc-P-1432682-638967479568575673.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد الأسواق الأميركية حالة نادرة تجمع بين ارتفاع الأسهم وارتفاع مؤشر التقلب (VIX)، في ظل تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
Advertisement

يقول خبراء إن هذا التوازن يعكس خليطاً من التفاؤل والحذر: تفاؤل بدعم أرباح الشركات الكبرى وقطاع التكنولوجيا، وحذر بسبب ارتفاع الطلب على أدوات التحوط. وأوضح ميشال صليبي من FXPro أن المستثمرين يشعرون بمخاطر محتملة على السياسات النقدية، التضخم، والتوترات الجيوسياسية، ما يدفعهم لشراء عقود حماية تزيد من قيمة مؤشر الخوف.

وأشار استطلاع أجرته صحيفة "الغارديان" إلى أن 53% من الأميركيين يعتقدون أن الاقتصاد يتدهور، و60% يرون أن تكلفة المعيشة ارتفعت، مما يعكس شعوراً بالقلق على المستوى الشعبي رغم ارتفاع الأسهم.

خبراء المال يحذرون من تركيز موجة الصعود على عدد محدود من الأسهم والقطاعات، ما يزيد احتمالات حدوث تصحيح واسع إذا تعرضت لأي هزة.
 
(CNN إقتصادية)
 
مواضيع ذات صلة
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
lebanon 24
22/10/2025 20:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت.. إغلاقات قياسية بعد خفض الفائدة وارتفاع أسهم التكنولوجيا
lebanon 24
22/10/2025 20:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مشهد غير مألوف.. اليباس يغزو أحراج لبنان
lebanon 24
22/10/2025 20:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشر نيكي يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا
lebanon 24
22/10/2025 20:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

ميشال صليبي

الأميركيين

صليبي

الصين

تركي

يوسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2025-10-22
11:00 | 2025-10-22
10:50 | 2025-10-22
10:00 | 2025-10-22
08:00 | 2025-10-22
07:51 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24