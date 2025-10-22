Advertisement

إقتصاد

مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:00
في خطوة تعكس سباق عمالقة التكنولوجيا نحو السيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، عن شراكة ضخمة مع شركة Blue Owl Capital لإنشاء مركز بيانات عملاق في ولاية لويزيانا الأمريكية، بتكلفة إجمالية تبلغ 27 مليار دولار.
ويحمل المشروع اسم Hyperion Data Center، وسيقام على مساحة تعادل 1700 ملعب كرة قدم، ليكون أحد أكبر مراكز البيانات في العالم عند اكتماله عام 2030.

وبموجب الاتفاق، تمتلك Blue Owl نسبة 80% من المشروع مقابل 20% لميتا، التي ستتولى إدارة عمليات البناء والخدمات العقارية. وضخت Blue Owl نحو 7 مليارات دولار نقدًا، فيما حصلت ميتا على دفعة مالية فورية قدرها 3 مليارات دولار.

وأكدت ميتا أن المشروع الجديد يمنحها مرونة وسرعة أكبر في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها العالمية لبناء شبكة مراكز بيانات فائقة القدرة.

ويُتوقع أن يستهلك المركز الجديد كمية كهرباء تعادل ضعف ما تستهلكه مدينة نيو أورلينز في ذروة الاستخدام اليومي، ما يعكس ضخامته التشغيلية.

ويأتي المشروع في وقت تتسابق فيه شركات مثل ألفابت وOpenAI ومايكروسوفت وأوراكل لبناء مراكز ذكاء اصطناعي هائلة، بينما أعلنت غوغل الأسبوع الماضي عن استثمار 15 مليار دولار في مركز مماثل في جنوب الهند.

ويرى محللون أن هذا المشروع يشكل خطوة مفصلية في مسيرة ميتا للتحوّل إلى واحدة من أبرز القوى الدافعة للذكاء الاصطناعي عالميًا، تمهيدًا لعصر جديد من الخدمات الرقمية الفائقة.
 
(العربية)
 
