مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس سباق عمالقة التكنولوجيا نحو السيطرة على مستقبل ، أعلنت ، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، عن شراكة ضخمة مع شركة Blue Owl Capital لإنشاء مركز بيانات عملاق في ولاية لويزيانا ، بتكلفة إجمالية تبلغ 27 مليار دولار.ويحمل المشروع اسم Hyperion Data Center، وسيقام على مساحة تعادل 1700 ملعب كرة قدم، ليكون أحد أكبر مراكز البيانات في العالم عند اكتماله عام 2030.وبموجب الاتفاق، تمتلك Blue Owl نسبة 80% من المشروع مقابل 20% لميتا، التي ستتولى إدارة عمليات البناء والخدمات العقارية. وضخت Blue Owl نحو 7 مليارات دولار نقدًا، فيما حصلت ميتا على دفعة مالية فورية قدرها 3 مليارات دولار.وأكدت ميتا أن المشروع الجديد يمنحها مرونة وسرعة أكبر في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها العالمية لبناء شبكة مراكز بيانات فائقة القدرة.ويُتوقع أن يستهلك المركز الجديد كمية كهرباء تعادل ضعف ما تستهلكه مدينة نيو أورلينز في ذروة الاستخدام اليومي، ما يعكس ضخامته التشغيلية.ويأتي المشروع في وقت تتسابق فيه شركات مثل ألفابت وOpenAI ومايكروسوفت وأوراكل لبناء مراكز ذكاء اصطناعي هائلة، بينما أعلنت الأسبوع الماضي عن استثمار 15 مليار دولار في مركز مماثل في جنوب .ويرى محللون أن هذا المشروع يشكل خطوة مفصلية في مسيرة ميتا للتحوّل إلى واحدة من أبرز القوى الدافعة للذكاء الاصطناعي عالميًا، تمهيدًا لعصر جديد من الفائقة.