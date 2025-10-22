أسعار النفط ترتفع مع آمال اتفاق تجاري أميركي-صيني-هندي

Advertisement

ارتفعت أسعار لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء بنحو 2%، مدعومة بتوقعات إحراز تقدم في اتفاق التجارة بين والصين والهند.فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.19 دولار، أي بنسبة 1.9%، لتصل إلى 62.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:13 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 1.24 دولار، أي 2.2%، لتصل إلى 58.48 دولار للبرميل.وأوضح المحلل لدى MUFG، سوجين كيم، أن ارتفاع الأسعار جاء بعد تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة والهند على وشك إبرام اتفاق تجاري قد يسمح للهند بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجياً، ما يزيد الطلب على أنواع أخرى من الخام.بدوره، صرّح الرئيس الأميركي بأنه تحدث مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أكد له أن ستقيد مشترياتها النفطية من .وأشارت صحيفة "مينت" إلى أن البلدين يقتربان من إبرام اتفاقية تجارية طال انتظارها، ستخفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الهندية من 50% إلى نحو 15-16%.ويتابع المستثمرون عن كثب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، المقررة هذا الأسبوع في ماليزيا، إذ تلعب العلاقات الأميركية-الصينية دوراً أساسياً في سوق النفط، فالصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، بينما الولايات المتحدة من بين أكبر المنتجين.ويُذكر أن أي مؤشر على تسارع النشاط الصناعي في عادةً ما يرفع أسعار النفط بشكل إضافي، ما يجعل السوق متقلبة وحساسة لكل تطور اقتصادي أو تجاري دولي.