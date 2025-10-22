Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع آمال اتفاق تجاري أميركي-صيني-هندي

Lebanon 24
22-10-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1432707-638967523317999927.png
Doc-P-1432707-638967523317999927.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء بنحو 2%، مدعومة بتوقعات إحراز تقدم في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والهند.
Advertisement

فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.19 دولار، أي بنسبة 1.9%، لتصل إلى 62.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:13 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.24 دولار، أي 2.2%، لتصل إلى 58.48 دولار للبرميل.

وأوضح المحلل لدى MUFG، سوجين كيم، أن ارتفاع الأسعار جاء بعد تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة والهند على وشك إبرام اتفاق تجاري قد يسمح للهند بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجياً، ما يزيد الطلب على أنواع أخرى من الخام.

بدوره، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أكد له أن الهند ستقيد مشترياتها النفطية من روسيا.

وأشارت صحيفة "مينت" الهندية إلى أن البلدين يقتربان من إبرام اتفاقية تجارية طال انتظارها، ستخفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الهندية من 50% إلى نحو 15-16%.

ويتابع المستثمرون عن كثب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، المقررة هذا الأسبوع في ماليزيا، إذ تلعب العلاقات الأميركية-الصينية دوراً أساسياً في سوق النفط، فالصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، بينما الولايات المتحدة من بين أكبر المنتجين.

ويُذكر أن أي مؤشر على تسارع النشاط الصناعي في الصين عادةً ما يرفع أسعار النفط بشكل إضافي، ما يجعل السوق متقلبة وحساسة لكل تطور اقتصادي أو تجاري دولي.
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
مع تهدئة التوتر التجاري بين أميركا والصين.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
22/10/2025 20:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تفاؤل المستثمرين بانفراج الأزمة الأميركية الصينية.. أسعار النفط ترتفع 1%
lebanon 24
22/10/2025 20:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع
lebanon 24
22/10/2025 20:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتفاق غزة.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
22/10/2025 20:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الهندية

الصينية

دونالد

الهندي

ترامب

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2025-10-22
11:00 | 2025-10-22
10:30 | 2025-10-22
10:00 | 2025-10-22
08:00 | 2025-10-22
07:51 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24