الاتحاد الأوروبي يدرج مؤسسات صينية في الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا
Lebanon 24
22-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة
رويترز
عن دبلوماسيين أوروبيين، أن الحزمة الـ19 من
العقوبات
الأوروبية ضد
روسيا
ستشمل مصفاتين صينيتين للنفط، وشركة تجارة، وكياناً آخر يُشتبه بمشاركته في الالتفاف على العقوبات.
وأشارت المصادر إلى أن الكيان الأخير يعمل في قطاعات غير نفطية، دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية. ورغم موافقة الدول الأعضاء على النص النهائي، لم يُعتمد بعد بسبب تحفظات من سلوفاكيا تتعلق بقضايا غير مرتبطة بالعقوبات نفسها، علماً أن الإقرار النهائي يتطلب إجماعاً أوروبياً.
ويتوقع دبلوماسيون أن يتم اعتماد الحزمة خلال الأسبوع الجاري، بعدما طُرحت قبل نحو شهر. ووفق رويترز، تراقب بروكسل منذ الصيف الماضي عدداً من المصافي الصينية للاشتباه في شرائها نفطاً روسياً من ما يُعرف بـ"أسطول الظل" التابع لموسكو.
وتأتي هذه الخطوة في ظل رفض
الصين
المتكرر للمطالب الأميركية والغربية بوقف تعاملاتها التجارية مع روسيا أو تقييد شراء
النفط
الروسي، مؤكدةً أن تعاونها الاقتصادي مع
موسكو
مشروع ولا ينتهك القوانين الدولية.
