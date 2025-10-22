الاتحاد الأوروبي يدرج مؤسسات صينية في الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا

Advertisement

نقلت وكالة عن دبلوماسيين أوروبيين، أن الحزمة الـ19 من الأوروبية ضد ستشمل مصفاتين صينيتين للنفط، وشركة تجارة، وكياناً آخر يُشتبه بمشاركته في الالتفاف على العقوبات.وأشارت المصادر إلى أن الكيان الأخير يعمل في قطاعات غير نفطية، دون تفاصيل إضافية. ورغم موافقة الدول الأعضاء على النص النهائي، لم يُعتمد بعد بسبب تحفظات من سلوفاكيا تتعلق بقضايا غير مرتبطة بالعقوبات نفسها، علماً أن الإقرار النهائي يتطلب إجماعاً أوروبياً.ويتوقع دبلوماسيون أن يتم اعتماد الحزمة خلال الأسبوع الجاري، بعدما طُرحت قبل نحو شهر. ووفق رويترز، تراقب بروكسل منذ الصيف الماضي عدداً من المصافي الصينية للاشتباه في شرائها نفطاً روسياً من ما يُعرف بـ"أسطول الظل" التابع لموسكو.وتأتي هذه الخطوة في ظل رفض المتكرر للمطالب الأميركية والغربية بوقف تعاملاتها التجارية مع روسيا أو تقييد شراء الروسي، مؤكدةً أن تعاونها الاقتصادي مع مشروع ولا ينتهك القوانين الدولية.