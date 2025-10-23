بعد العقوبات الأميركية على روسنفت ولوك أويل الروسيتين.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

قفزت أسعار بنحو 2.5% اليوم الخميس مواصلة المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة وسط تجدد المخاوف إزاء الإمدادات بعد أن فرضت عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل على خلفية الصراع في .وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.49% إلى 64.15 دولار بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.53 دولار أو 2.62%إلى 60.03 دولار.وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه على الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في الحرب الروسية في أوكرانيا.