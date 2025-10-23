Advertisement

إقتصاد

بعد العقوبات الأميركية على روسنفت ولوك أويل الروسيتين.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:03
قفزت أسعار النفط بنحو 2.5% اليوم الخميس مواصلة المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة وسط تجدد المخاوف إزاء الإمدادات بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.49% إلى 64.15 دولار بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار أو 2.62%إلى 60.03 دولار.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في الحرب الروسية في أوكرانيا.
