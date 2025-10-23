تحت ضغط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب

Advertisement

تراجعت أسعار اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار الأميركي، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في التي ستوفر إشارات جديدة حول توجهات بشأن أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل 4082.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية لتسليم كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 4097.40 دولار للأوقية.وارتفع مؤشر الدولار 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس أقل للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.ومن المنتظر أن يصدر غدًا الجمعة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، وسط توقعات باستقرار معدل التضخم الأساسي عند 3.1% في أيلول.