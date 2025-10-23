29
إقتصاد
تحت ضغط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
23-10-2025
|
01:18
تراجعت أسعار
الذهب
اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار الأميركي، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في
الولايات المتحدة
التي ستوفر إشارات جديدة حول توجهات
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل 4082.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية لتسليم كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 4097.40 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس أقل
جاذبية
للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
ومن المنتظر أن يصدر غدًا الجمعة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، وسط توقعات باستقرار معدل التضخم الأساسي عند 3.1% في أيلول.
