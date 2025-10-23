الخزانة الأميركية تسجل ارتفاعاً قياسياً في الدين العام خلال عام واحد

Advertisement

أظهرت بيانات الخزانة أن حجم الدين العام للبلاد تجاوز 38 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، بعد أن ارتفع بنحو 2.18 تريليون دولار العام الماضي وحده.وكان الدين العام قد تخطى عتبة 37 تريليون دولار لأول مرة في 13 أب 2025. ووفقًا لتقديرات سابقة من اللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، كان من المتوقع أن يستغرق الوصول إلى 38 تريليون دولار حتى شباط 2026، لكن وتيرة التراكم المتسارعة — خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخرا — أدت إلى بلوغ هذا الرقم قبل الموعد المتوقع.وأشارت وكالة "أسوشييتد برس" إلى أن هذه هي أسرع وتيرة لنمو الدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية على المدى .وفي هذا السياق، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة لهذا التصاعد المطرد في الدين، حيث قال كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا: "إن العبء المتزايد للدين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، ما يُضعف القوة الشرائية للأمريكيين. هذا التضخم الإضافي يجعل من الصعب على الأجيال تحقيق حلم امتلاك منزل".من جهتها، أوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن ارتفاع الدين سيؤدي إلى تبعات مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري والسيارات، وانخفاض الأجور، وزيادة أسعار السلع والخدمات.كما اعتبر بيترسون، بيتر جي. بيترسون، أن بلوغ عتبة 38 تريليون دولار في ظل تعطيل عمل الحكومة "مؤشر إنذار جديد يدل على أن المشرعين لا يوفون بواجباتهم المالية الأساسية".وبحسب تقرير لشبكة CBS News مستند إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار في العقد المقبل، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية. (روسيا اليوم)