إقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:17
ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة مدعومة باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة). ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أيار إذ تراجع بنحو 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4152.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 48.76 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1635.59 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1453.16 دولار. (الخليج)


