بفعل العقوبات على روسيا.. النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران
Lebanon 24
24-10-2025
|
03:34
photos
يتجه
النفط
إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو، بعدما قلبت
العقوبات
الأميركية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسية موازين السوق وأثارت مخاوف اضطرابات الإمدادات وزيادة الطلب على الخامات البديلة. ورغم تراجع "برنت" الجمعة إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، فإنه يظل مرتفعاً بنحو 7% خلال الأسبوع، فيما هبط "غرب
تكساس
الوسيط" إلى ما دون 62 دولاراً.
ومن المتوقع أن تتراجع تدفقات الخام الروسي إلى
الهند
، أحد أبرز المشترين، في حين لا تزال تداعيات القيود على مشتريات
الصين
غير واضحة حتى الآن. (الشرق)
