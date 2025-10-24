Advertisement

إقتصاد

بفعل العقوبات على روسيا.. النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران

Lebanon 24
24-10-2025 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1433447-638968990539337555.jpg
Doc-P-1433447-638968990539337555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتجه النفط إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو، بعدما قلبت العقوبات الأميركية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسية موازين السوق وأثارت مخاوف اضطرابات الإمدادات وزيادة الطلب على الخامات البديلة. ورغم تراجع "برنت" الجمعة إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، فإنه يظل مرتفعاً بنحو 7% خلال الأسبوع، فيما هبط "غرب تكساس الوسيط" إلى ما دون 62 دولاراً.
Advertisement

ومن المتوقع أن تتراجع تدفقات الخام الروسي إلى الهند، أحد أبرز المشترين، في حين لا تزال تداعيات القيود على مشتريات الصين غير واضحة حتى الآن. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
lebanon 24
24/10/2025 14:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد هجوم هدد الإمدادات الروسية.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية
lebanon 24
24/10/2025 14:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية
lebanon 24
24/10/2025 14:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأميركية تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم خفض الفائدة
lebanon 24
24/10/2025 14:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24

بات على

روسيا

تكساس

الهند

ما قل

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:24 | 2025-10-24
03:48 | 2025-10-24
03:14 | 2025-10-24
03:01 | 2025-10-24
02:13 | 2025-10-24
00:11 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24