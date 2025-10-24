الحكومة المغربية تصادق على تحديث التعويض العائلي للأبناء

Advertisement

صادقت الحكومة المغربية الخميس، على مشروع مرسوم يُحدّث قيمة التعويض العائلي الممنوح من طرف .ويهدف المشروع الذ جاء بناءً على عرض قدّمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تنفيذ حكومي نصّ عليه اتفاق الحوار الاجتماعي الموقّع في 30 نيسان 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا، والمتعلق برفع قيمة التعويض العائلي المخصص للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًّا لكل طفل.ويُعدّل هذا المرسوم (رقم 2.23.715) المرسوم السابق رقم 2.08.358 المؤرخ في 9 أب 2008، ويُطبّق بأثر رجعي ابتداءً من 1 كانون الثاني 2023، ليشمل مستخدمي القطاع الخاص بنفس الشروط التي سبق أن استفاد منها موظفو القطاع العام.