27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الحكومة المغربية تصادق على تحديث التعويض العائلي للأبناء
Lebanon 24
24-10-2025
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
صادقت الحكومة المغربية الخميس، على مشروع مرسوم يُحدّث قيمة التعويض العائلي الممنوح من طرف
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
.
Advertisement
ويهدف المشروع الذ جاء بناءً على عرض قدّمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تنفيذ
التزام
حكومي نصّ عليه اتفاق الحوار الاجتماعي الموقّع في 30 نيسان 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا، والمتعلق برفع قيمة التعويض العائلي المخصص للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًّا لكل طفل.
ويُعدّل هذا المرسوم (رقم 2.23.715) المرسوم السابق رقم 2.08.358 المؤرخ في 9 أب 2008، ويُطبّق بأثر رجعي ابتداءً من 1 كانون الثاني 2023، ليشمل مستخدمي القطاع الخاص بنفس الشروط التي سبق أن استفاد منها موظفو القطاع العام.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
Lebanon 24
لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
24/10/2025 17:00:33
24/10/2025 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وجميلة.. ابنة النجم التركي الشهير تأسر القلوب وتبدو نسخة عن والدتها المغربية
Lebanon 24
شقراء وجميلة.. ابنة النجم التركي الشهير تأسر القلوب وتبدو نسخة عن والدتها المغربية
24/10/2025 17:00:33
24/10/2025 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية صادقت على وقف النار بغزة رغم اعتراض بن غفير وسموتريتش
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية صادقت على وقف النار بغزة رغم اعتراض بن غفير وسموتريتش
24/10/2025 17:00:33
24/10/2025 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة مساء
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة مساء
24/10/2025 17:00:33
24/10/2025 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الصندوق الوطني للضمان
الصندوق الوطني
صندوق الوطني
روسيا اليوم
المغربي
التزام
المغرب
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
Lebanon 24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
09:13 | 2025-10-24
24/10/2025 09:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عقوبات واشنطن.. شركات صينية تقلّص مشتريات النفط الروسي
Lebanon 24
بعد عقوبات واشنطن.. شركات صينية تقلّص مشتريات النفط الروسي
03:48 | 2025-10-24
24/10/2025 03:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل العقوبات على روسيا.. النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران
Lebanon 24
بفعل العقوبات على روسيا.. النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران
03:34 | 2025-10-24
24/10/2025 03:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تتعهد بتقديم مساعدات لإعادة إعمار غزة
Lebanon 24
تركيا تتعهد بتقديم مساعدات لإعادة إعمار غزة
03:14 | 2025-10-24
24/10/2025 03:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"الداخلية" الأميركية تقترح فتح معظم السواحل للتنقيب البحري
Lebanon 24
"الداخلية" الأميركية تقترح فتح معظم السواحل للتنقيب البحري
03:01 | 2025-10-24
24/10/2025 03:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
11:32 | 2025-10-23
23/10/2025 11:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:13 | 2025-10-24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
03:48 | 2025-10-24
بعد عقوبات واشنطن.. شركات صينية تقلّص مشتريات النفط الروسي
03:34 | 2025-10-24
بفعل العقوبات على روسيا.. النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران
03:14 | 2025-10-24
تركيا تتعهد بتقديم مساعدات لإعادة إعمار غزة
03:01 | 2025-10-24
"الداخلية" الأميركية تقترح فتح معظم السواحل للتنقيب البحري
02:13 | 2025-10-24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 17:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24