إقتصاد

الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:13
وضعت "مصدر" و"مياه وكهرباء الإمارات" حجر الأساس لأكبر مشروع طاقة شمسية في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين.
ويتميز المشروع، الذي تبلغ قيمته أكثر من 22 مليار درهم (حوالي 5.99 مليار دولار)، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مع نظام تخزين للطاقة بقدرة 19 غيغاواط /ساعة. وسيوفر المشروع طاقة نظيفة مستدامة بقدرة 1 غيغاواط على مدار الساعة، مع تحقيق تعرفة تنافسية عالميا.

ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل في عام 2027، حيث سيسهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتجنب 5.7 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

يذكر أن "مصدر" تستهدف رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة الإمارات كرائدة في قطاع الطاقة المستدامة عالميا. (روسيا اليوم)
