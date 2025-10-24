23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كم سجل التضخم في الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل معدل التضخم في
الولايات المتحدة
ارتفاعًا إلى 3% في أيلول مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كان 2.9% في آب، وفق بيانات
وزارة العمل
الأميركية.
Advertisement
ورغم أن الزيادة جاءت أقل من توقعات المحللين، فإنها لا تزال تفوق الهدف الذي حدده
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
عند 2%. أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فبلغ أيضًا 3%، منخفضًا من 3.1% في آب. وشهدت أسعار
الغاز
ارتفاعًا بنسبة 4.1% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار البقالة بـ0.3%.
وجاء صدور التقرير متأخرًا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر للأسبوع الرابع، فيما يُتوقع أن يدفع تباطؤ التضخم
الفيدرالي
للتفكير بخفض جديد للفائدة في اجتماعه المقبل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
Lebanon 24
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
25/10/2025 02:25:50
25/10/2025 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا والولايات المتحدة عازمتان على تطبيق الاتفاق الجديد
Lebanon 24
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا والولايات المتحدة عازمتان على تطبيق الاتفاق الجديد
25/10/2025 02:25:50
25/10/2025 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي بيترو وعائلته
Lebanon 24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي بيترو وعائلته
25/10/2025 02:25:50
25/10/2025 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل: نندد بتكثيف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ تحت ذريعة مكافحة المخدرات
Lebanon 24
البرازيل: نندد بتكثيف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ تحت ذريعة مكافحة المخدرات
25/10/2025 02:25:50
25/10/2025 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الولايات المتحدة
وزارة العمل
روسيا اليوم
الفيدرالي
روسيا
الغاز
فيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
Lebanon 24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
16:05 | 2025-10-24
24/10/2025 04:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإغلاق الحكومي الأميركي يضغط على الاقتصاد ويهدّد النمو
Lebanon 24
الإغلاق الحكومي الأميركي يضغط على الاقتصاد ويهدّد النمو
16:00 | 2025-10-24
24/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
Lebanon 24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
09:13 | 2025-10-24
24/10/2025 09:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة المغربية تصادق على تحديث التعويض العائلي للأبناء
Lebanon 24
الحكومة المغربية تصادق على تحديث التعويض العائلي للأبناء
06:24 | 2025-10-24
24/10/2025 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عقوبات واشنطن.. شركات صينية تقلّص مشتريات النفط الروسي
Lebanon 24
بعد عقوبات واشنطن.. شركات صينية تقلّص مشتريات النفط الروسي
03:48 | 2025-10-24
24/10/2025 03:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:05 | 2025-10-24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
16:00 | 2025-10-24
الإغلاق الحكومي الأميركي يضغط على الاقتصاد ويهدّد النمو
09:13 | 2025-10-24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
06:24 | 2025-10-24
الحكومة المغربية تصادق على تحديث التعويض العائلي للأبناء
03:48 | 2025-10-24
بعد عقوبات واشنطن.. شركات صينية تقلّص مشتريات النفط الروسي
03:34 | 2025-10-24
بفعل العقوبات على روسيا.. النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24