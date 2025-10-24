Advertisement

إقتصاد

كم سجل التضخم في الولايات المتحدة؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 14:00
سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا إلى 3% في أيلول مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كان 2.9% في آب، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية.
ورغم أن الزيادة جاءت أقل من توقعات المحللين، فإنها لا تزال تفوق الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2%. أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فبلغ أيضًا 3%، منخفضًا من 3.1% في آب. وشهدت أسعار الغاز ارتفاعًا بنسبة 4.1% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار البقالة بـ0.3%.
 
وجاء صدور التقرير متأخرًا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر للأسبوع الرابع، فيما يُتوقع أن يدفع تباطؤ التضخم الفيدرالي للتفكير بخفض جديد للفائدة في اجتماعه المقبل. (روسيا اليوم)
