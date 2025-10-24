23
الإغلاق الحكومي الأميركي يضغط على الاقتصاد ويهدّد النمو
Lebanon 24
24-10-2025
|
16:00
photos
يتواصل الإغلاق الحكومي في
الولايات المتحدة
مع تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول التمويل، مما يهدد النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام.
ويقدّر خبراء اقتصاديون أن الإغلاق يقتطع ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيًا، في ظل توقف عمل نحو 700 ألف موظف اتحادي ومنح آخرين إجازات دون أجر.
وقال الاقتصادي
غريغوري داكو
إن الإغلاق "لن يدفع الاقتصاد إلى الركود، لكنه يخلّف خسائر دائمة على الأسر التي خفّضت إنفاقها".
وتحذر ولايات مثل
نيويورك
وتكساس من تعليق قسائم المساعدات الغذائية إذا استمرت الأزمة حتى تشرين الثاني، بينما أعلنت بنسلفانيا بالفعل وقفها اعتبارًا من 16 تشرين الأول.
ويعد هذا الإغلاق أحد أوسع الإغلاقات في تاريخ البلاد لعدم تمويل أي من الإدارات الفدرالية.
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
Lebanon 24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
16:05 | 2025-10-24
24/10/2025 04:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل التضخم في الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
كم سجل التضخم في الولايات المتحدة؟
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
Lebanon 24
الإمارات تطلق مشروع الطاقة الشمسية الأكبر عالميًا لتعزيز الاستدامة
09:13 | 2025-10-24
24/10/2025 09:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة المغربية تصادق على تحديث التعويض العائلي للأبناء
Lebanon 24
الحكومة المغربية تصادق على تحديث التعويض العائلي للأبناء
06:24 | 2025-10-24
24/10/2025 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عقوبات واشنطن.. شركات صينية تقلّص مشتريات النفط الروسي
Lebanon 24
بعد عقوبات واشنطن.. شركات صينية تقلّص مشتريات النفط الروسي
03:48 | 2025-10-24
24/10/2025 03:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
