الإغلاق الحكومي الأميركي يضغط على الاقتصاد ويهدّد النمو

يتواصل الإغلاق الحكومي في مع تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول التمويل، مما يهدد النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام.

ويقدّر خبراء اقتصاديون أن الإغلاق يقتطع ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيًا، في ظل توقف عمل نحو 700 ألف موظف اتحادي ومنح آخرين إجازات دون أجر.

وقال الاقتصادي إن الإغلاق "لن يدفع الاقتصاد إلى الركود، لكنه يخلّف خسائر دائمة على الأسر التي خفّضت إنفاقها".

وتحذر ولايات مثل وتكساس من تعليق قسائم المساعدات الغذائية إذا استمرت الأزمة حتى تشرين الثاني، بينما أعلنت بنسلفانيا بالفعل وقفها اعتبارًا من 16 تشرين الأول.

ويعد هذا الإغلاق أحد أوسع الإغلاقات في تاريخ البلاد لعدم تمويل أي من الإدارات الفدرالية.