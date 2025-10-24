Advertisement

إقتصاد

الإغلاق الحكومي الأميركي يضغط على الاقتصاد ويهدّد النمو

Lebanon 24
24-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1433647-638969326641782935.jpg
Doc-P-1433647-638969326641782935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مع تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول التمويل، مما يهدد النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام.
Advertisement
 
ويقدّر خبراء اقتصاديون أن الإغلاق يقتطع ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيًا، في ظل توقف عمل نحو 700 ألف موظف اتحادي ومنح آخرين إجازات دون أجر.
 
وقال الاقتصادي غريغوري داكو إن الإغلاق "لن يدفع الاقتصاد إلى الركود، لكنه يخلّف خسائر دائمة على الأسر التي خفّضت إنفاقها".
 
 
وتحذر ولايات مثل نيويورك وتكساس من تعليق قسائم المساعدات الغذائية إذا استمرت الأزمة حتى تشرين الثاني، بينما أعلنت بنسلفانيا بالفعل وقفها اعتبارًا من 16 تشرين الأول.
ويعد هذا الإغلاق أحد أوسع الإغلاقات في تاريخ البلاد لعدم تمويل أي من الإدارات الفدرالية.
مواضيع ذات صلة
وزير الخزانة الأميركية: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 15 مليار دولار يوميا
lebanon 24
25/10/2025 02:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وفد من الكونغرس الأميركي يلغي رحلته إلى جنوب شرق آسيا بسبب الإغلاق الحكومي
lebanon 24
25/10/2025 02:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يُخفق للمرة الـ11 في تمرير حزمة تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
25/10/2025 02:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الإغلاق الحكومي الأميركي.. تسريح الموظفين النوويين
lebanon 24
25/10/2025 02:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

غريغوري داكو

الديمقراطيين

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

نيويورك

تكساس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:05 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
09:13 | 2025-10-24
06:24 | 2025-10-24
03:48 | 2025-10-24
03:34 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24