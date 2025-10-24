Advertisement

إقتصاد

انهيار أرباح بورشه بنسبة 96%.. أزمة تهزّ عرش السيارات

Lebanon 24
24-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1433709-638969466371782194.jpg
Doc-P-1433709-638969466371782194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت شركة بورشه الألمانية للسيارات الفارهة انهياراً حاداً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ تراجع صافي أرباحها بنسبة 95.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 114 مليون يورو فقط (نحو 132.5 مليون دولار).
Advertisement

وأرجعت الشركة، التابعة لمجموعة "فولكسفاغن"، هذا التراجع الكبير إلى تغييرات في استراتيجيتها الإدارية بقيادة الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه، الذي ما زال يشغل منصبه رغم إعلانه نية التنحي.

وشملت هذه التغييرات إلغاء الخطط الطموحة لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية وتأجيل طرح الطرازات الجديدة منها، إضافة إلى وقف مشاريع إنتاج البطاريات التي كانت قيد التطوير.

أما أرباح التشغيل، فانخفضت بنسبة 99% لتصل إلى 40 مليون يورو فقط، مقارنةً بما يزيد على 4 مليارات يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس أزمة غير مسبوقة في أداء الشركة.
مواضيع ذات صلة
أزمة تهز إسرائيل: "أرض الميعاد" أمام خطر وجودي
lebanon 24
25/10/2025 09:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صناعة السيارات الألمانية أمام أزمة ثقة: الموردون في حالة "تشاؤم تاريخي"
lebanon 24
25/10/2025 09:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعتداء على أطباء لبنان: أزمة تضاعف الانهيار الصحي
lebanon 24
25/10/2025 09:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي وسط تحسن في التصنيع
lebanon 24
25/10/2025 09:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24

أوليفر بلوم

الألمانية

أوليفر

طاريا

الترا

تيجي

يورو

داري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:05 | 2025-10-24
16:00 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
09:13 | 2025-10-24
06:24 | 2025-10-24
03:48 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24