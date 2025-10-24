انهيار أرباح بورشه بنسبة 96%.. أزمة تهزّ عرش السيارات

Advertisement

شهدت شركة بورشه للسيارات الفارهة انهياراً حاداً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ تراجع أرباحها بنسبة 95.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 114 مليون فقط (نحو 132.5 مليون دولار).وأرجعت الشركة، التابعة لمجموعة "فولكسفاغن"، هذا التراجع الكبير إلى تغييرات في استراتيجيتها الإدارية بقيادة الرئيس التنفيذي بلومه، الذي ما زال يشغل منصبه رغم إعلانه نية التنحي.وشملت هذه التغييرات إلغاء الخطط الطموحة لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية وتأجيل طرح الطرازات الجديدة منها، إضافة إلى وقف مشاريع إنتاج البطاريات التي كانت قيد التطوير.أما أرباح التشغيل، فانخفضت بنسبة 99% لتصل إلى 40 مليون يورو فقط، مقارنةً بما يزيد على 4 مليارات يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس أزمة غير مسبوقة في أداء الشركة.