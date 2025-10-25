Advertisement

إقتصاد

محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:05
تراجعت أسعار النفط في جلسة بعد أن تسللت شكوك إلى السوق حول مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1%، لتسجل 65.94 دولار للبرميل عند التسوية، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية 29 سنتا، بما يعادل 0.5%، لتسجل 61.50 دولار.

وسجل كلا الخامين القياسيين ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة، مواصلين مكاسبهما التي تجاوزت 5% في جلسة الخميس عقب الإعلان عن العقوبات. وأنهى الخامان الأسبوع بارتفاع تجاوز 7%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف حزيران.
