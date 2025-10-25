محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

تراجعت أسعار في جلسة بعد أن تسللت شكوك إلى السوق حول مدى بفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين بسبب الحرب في .وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1%، لتسجل 65.94 دولار للبرميل عند التسوية، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي عند التسوية 29 سنتا، بما يعادل 0.5%، لتسجل 61.50 دولار.وسجل كلا الخامين القياسيين ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة، مواصلين مكاسبهما التي تجاوزت 5% في جلسة الخميس عقب الإعلان عن . وأنهى الخامان الأسبوع بارتفاع تجاوز 7%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف حزيران.