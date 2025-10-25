27
إقتصاد
محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف حزيران.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
25-10-2025
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
في جلسة بعد أن تسللت شكوك إلى السوق حول مدى
التزام
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين بسبب الحرب في
أوكرانيا
.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1%، لتسجل 65.94 دولار للبرميل عند التسوية، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي عند التسوية 29 سنتا، بما يعادل 0.5%، لتسجل 61.50 دولار.
وسجل كلا الخامين القياسيين ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة، مواصلين مكاسبهما التي تجاوزت 5% في جلسة الخميس عقب الإعلان عن
العقوبات
. وأنهى الخامان الأسبوع بارتفاع تجاوز 7%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف حزيران.
