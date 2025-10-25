بين بكين وواشنطن.. التبادل التجاري يتراجع إلى مستويات قياسية

Advertisement

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن التبادل التجاري بين والصين شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة التصعيد المستمر في الحرب التجارية التي أعاد الرئيس الأميركي فرضها منذ عودته إلى في أوائل عام 2025.وبحسب الإدارة العامة للجمارك ، انخفضت صادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 317 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ خمس سنوات، مسجّلة تراجعًا مستمرًا منذ بداية الحرب التجارية الأولى بين البلدين عام 2017. ويمثل هذا الانخفاض نحو 131 مليار دولار مقارنة بالعام 2022، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 29%.وأبرزت البيانات أيضًا انخفاض شحنات الطرود الصغيرة بنسبة 50% منذ نيسان 2025، لتصل إلى 1.15 مليار دولار في أيلول 2025، في حين سجلت صادرات أجهزة تلفزيون LCD تراجعًا حادًا بلغ 73% خلال الربع الثالث من العام ذاته. ويؤكد هذا التباطؤ حجم التأثير الكبير الذي أحدثته سياسات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصادين الأكبر في العالم.وتشهد العلاقات التجارية مزيدًا من التعقيد بسبب سلسلة من الإجراءات المتبادلة؛ فبعد أن فرض رسوماً تجاوزت 100% على السلع الصينية، وضاعف القيود على وصول بكين للتكنولوجيا الأميركية، ردت الصين بإجراءات مماثلة، بما في ذلك تقليص صادرات النادرة، التي تُستخدم في الصناعات الاستراتيجية.ويستعد ترامب لمواجهة مباشرة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقدها بين 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني في الجنوبية، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويأمل العديد من الخبراء أن تفتح القمة المجال لتهدئة الحرب التجارية وإعادة العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عالميين إلى مسارها الطبيعي، بعد أسابيع من التوتر والاشتباك الاقتصادي المكلف على كلا الجانبين.