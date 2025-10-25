أربع دول أفريقية تخرج من القائمة الرمادية...من هي؟

Advertisement

أزالت المالي (FATF) كلًا من ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمتها الرمادية الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة إضافية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت المنظمة، التي تتخذ مقرًا لها، أن القرار جاء بعد زيارات ميدانية أثبتت إحراز الدول تقدّمًا فعليًا في سدّ الثغرات والالتزام بالإصلاحات المطلوبة ضمن الأطر الزمنية المحددة.وتشير المجموعة إلى أن الخروج من القائمة الرمادية يعكس تحسّنًا في موثوقية الأنظمة المالية والرقابية، ويعزّز ثقة المؤسسات الدولية بالأسواق في تلك الدول، على الرغم من استمرار الحاجة إلى متابعة طويلة الأمد لضمان استدامة الإصلاحات.ورحّبت الحكومات المعنية بالخطوة، معتبرة أنها محطة مهمة لتعزيز اقتصادها وصدقيتها المالية عالميًا، بينما أشارت FATF إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المحافظة على الوتيرة الحالية من التطوير لضمان عدم العودة إلى المراقبة المشددة.