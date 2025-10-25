Advertisement

إقتصاد

أربع دول أفريقية تخرج من القائمة الرمادية...من هي؟

Lebanon 24
25-10-2025 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1434016-638970253366152043.jpg
Doc-P-1434016-638970253366152043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أزالت مجموعة العمل المالي (FATF) كلًا من جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمتها الرمادية الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة إضافية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن القرار جاء بعد زيارات ميدانية أثبتت إحراز الدول تقدّمًا فعليًا في سدّ الثغرات والالتزام بالإصلاحات المطلوبة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
Advertisement

وتشير المجموعة إلى أن الخروج من القائمة الرمادية يعكس تحسّنًا في موثوقية الأنظمة المالية والرقابية، ويعزّز ثقة المؤسسات الدولية بالأسواق في تلك الدول، على الرغم من استمرار الحاجة إلى متابعة طويلة الأمد لضمان استدامة الإصلاحات.

ورحّبت الحكومات الأفريقية المعنية بالخطوة، معتبرة أنها محطة مهمة لتعزيز اقتصادها وصدقيتها المالية عالميًا، بينما أشارت FATF إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المحافظة على الوتيرة الحالية من التطوير لضمان عدم العودة إلى المراقبة المشددة.
 
مواضيع ذات صلة
قطر ترحّب باعتراف أربع دول غربية كبرى بدولة فلسطين
lebanon 24
26/10/2025 07:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة
lebanon 24
26/10/2025 07:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أربعة فحوصات دم تنقذ حياتك بعد سن الاربعين
lebanon 24
26/10/2025 07:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل اربع وصلت عبر غارات المصيلح
lebanon 24
26/10/2025 07:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب أفريقيا

بوركينا فاسو

مجموعة العمل

الأفريقية

من باريس

نيجيريا

الرمادي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:15 | 2025-10-26
16:43 | 2025-10-25
15:25 | 2025-10-25
13:00 | 2025-10-25
12:00 | 2025-10-25
11:00 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24