22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أربع دول أفريقية تخرج من القائمة الرمادية...من هي؟
Lebanon 24
25-10-2025
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أزالت
مجموعة العمل
المالي (FATF) كلًا من
جنوب أفريقيا
ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمتها الرمادية الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة إضافية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت المنظمة، التي تتخذ
من باريس
مقرًا لها، أن القرار جاء بعد زيارات ميدانية أثبتت إحراز الدول تقدّمًا فعليًا في سدّ الثغرات والالتزام بالإصلاحات المطلوبة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
Advertisement
وتشير المجموعة إلى أن الخروج من القائمة الرمادية يعكس تحسّنًا في موثوقية الأنظمة المالية والرقابية، ويعزّز ثقة المؤسسات الدولية بالأسواق في تلك الدول، على الرغم من استمرار الحاجة إلى متابعة طويلة الأمد لضمان استدامة الإصلاحات.
ورحّبت الحكومات
الأفريقية
المعنية بالخطوة، معتبرة أنها محطة مهمة لتعزيز اقتصادها وصدقيتها المالية عالميًا، بينما أشارت FATF إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المحافظة على الوتيرة الحالية من التطوير لضمان عدم العودة إلى المراقبة المشددة.
مواضيع ذات صلة
قطر ترحّب باعتراف أربع دول غربية كبرى بدولة فلسطين
Lebanon 24
قطر ترحّب باعتراف أربع دول غربية كبرى بدولة فلسطين
26/10/2025 07:09:46
26/10/2025 07:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة
Lebanon 24
موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة
26/10/2025 07:09:46
26/10/2025 07:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أربعة فحوصات دم تنقذ حياتك بعد سن الاربعين
Lebanon 24
أربعة فحوصات دم تنقذ حياتك بعد سن الاربعين
26/10/2025 07:09:46
26/10/2025 07:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل اربع وصلت عبر غارات المصيلح
Lebanon 24
رسائل اربع وصلت عبر غارات المصيلح
26/10/2025 07:09:46
26/10/2025 07:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب أفريقيا
بوركينا فاسو
مجموعة العمل
الأفريقية
من باريس
نيجيريا
الرمادي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
Lebanon 24
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
00:15 | 2025-10-26
26/10/2025 12:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب متفائل باتفاق تجاري شامل مع الصين
Lebanon 24
ترامب متفائل باتفاق تجاري شامل مع الصين
16:43 | 2025-10-25
25/10/2025 04:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى أين تصل مواجهة المعادن بين أوروبا و الصين؟
Lebanon 24
إلى أين تصل مواجهة المعادن بين أوروبا و الصين؟
15:25 | 2025-10-25
25/10/2025 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
13:00 | 2025-10-25
25/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الديون تلتهم العالم.. خطر على الاستقرار المالي العالمي
Lebanon 24
الديون تلتهم العالم.. خطر على الاستقرار المالي العالمي
12:00 | 2025-10-25
25/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
05:38 | 2025-10-25
25/10/2025 05:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:15 | 2025-10-26
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
16:43 | 2025-10-25
ترامب متفائل باتفاق تجاري شامل مع الصين
15:25 | 2025-10-25
إلى أين تصل مواجهة المعادن بين أوروبا و الصين؟
13:00 | 2025-10-25
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
12:00 | 2025-10-25
الديون تلتهم العالم.. خطر على الاستقرار المالي العالمي
11:00 | 2025-10-25
بين بكين وواشنطن.. التبادل التجاري يتراجع إلى مستويات قياسية
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 07:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 07:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 07:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24