بعد توصل أميركا والصين إلى إطار لاتفاق تجاري.. ارتفاع اسعار النفط

ارتفعت أسعار في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن وضع المسؤولون الاقتصاديون الأميركيون والصينيون إطارا لاتفاق تجاري بين الجانبين، مما خفف من المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.7% لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.75% إلى 61.96 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 8.9 و7.7% على التوالي في الأسبوع السابق بسبب الأميركية والأوروبية على .وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز في مذكرة إن توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوترات بين والصين، مما أدى إلى مواجهة المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوكالة " ".