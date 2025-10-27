Advertisement

إقتصاد

بعد توصل أميركا والصين إلى إطار لاتفاق تجاري.. ارتفاع اسعار النفط

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:09
ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن وضع المسؤولون الاقتصاديون الأميركيون والصينيون إطارا لاتفاق تجاري بين الجانبين، مما خفف من المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.
وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.7% لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.75% إلى 61.96 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 8.9 و7.7% على التوالي في الأسبوع السابق بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا.

وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز في مذكرة إن توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى مواجهة المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوكالة "رويترز".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24