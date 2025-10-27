Advertisement

إقتصاد

مع ارتفاع الدولار.. تراجع في اسعار الذهب

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:33
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرةً بارتفاع الدولار وبمؤشرات على انحسار حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى خلال وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4072.65 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.3% إلى 4085.60 دولار للأونصة، وفق وكالة "رويترز".
