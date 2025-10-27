قبيل اجتماعات بنوك مركزية.. الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين

Advertisement

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل الين اليوم الاثنين، في بداية أسبوع حافل بالمفاوضات التجارية واجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى.وتراجع الين الياباني إلى مستويات غير مسبوقة أمام كل من اليورو والفرنك السويسري.ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي بنظيره الصيني في يوم الخميس، حيث سيبحثان القرار النهائي بشأن إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه مطلع الأسبوع الجاري، وفق وكالة " ".