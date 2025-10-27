Advertisement

إقتصاد

قبيل اجتماعات بنوك مركزية.. الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين

Lebanon 24
27-10-2025 | 03:21
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل الين اليوم الاثنين، في بداية أسبوع حافل بالمفاوضات التجارية واجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى.

وتراجع الين الياباني إلى مستويات غير مسبوقة أمام كل من اليورو والفرنك السويسري.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس، حيث سيبحثان القرار النهائي بشأن إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه مطلع الأسبوع الجاري، وفق وكالة "رويترز".
