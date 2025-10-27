Advertisement

اقتصاد أوروبا: من أسواق الأسهم إلى المعادن النادرة

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:55
Doc-P-1434604-638971666863447481.png
Doc-P-1434604-638971666863447481.png photos 0
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية خلال تعاملات يوم الاثنين، في مؤشر على شعور المستثمرين بالارتياح بعد بوادر تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وصعد المؤشر الأوروبي العام «ستوكس 600» بنسبة 0.1% ليصل إلى 576.37 نقطة عند الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق يوم الجمعة عند مستوى قياسي جديد.
وجاءت هذه المكاسب بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الولايات المتحدة والصين على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري، مع إشارته إلى لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية لحسم التفاصيل النهائية للاتفاق. وارتفعت أسهم قطاعي التعدين والتكنولوجيا بنسبة 1.1% لكل منهما، بينما سجلت شركات المرافق انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.6%.

وفي سياق الشركات الكبرى، أعلنت نوفارتيس السويسرية عن استحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية «أفيديتي بايوساينسز» مقابل نحو 12 مليار دولار نقدًا، فيما سجلت أسهمها تراجعًا بنسبة 1%، بينما هبطت أسهم «إتش إس بي سي هولدينغز» بنسبة 1.3% بعد تسجيل مخصص مالي قدره 1.1 مليار دولار نتيجة خسارة جزئية في دعوى قضائية طويلة الأمد.
 
(CNN إقتصادية)
