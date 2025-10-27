بلغاريا تتصدر أوروبا في ارتفاع أسعار العقارات: قفزة تاريخية بنسبة 16.5%

Advertisement

(الجزيرة)

على صعيد آخر، سجلت بلغاريا أعلى معدل نمو لأسعار العقارات بين خلال عام 2024، مسجلة قفزة قدرها 16.5%، وفق بيانات أداة المسح الإحصائي الرسمية للاتحاد . ويرجع الخبراء هذه الطفرة إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية، أبرزها انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، وزيادة الدخل والمدخرات، ورغبة المواطنين في حماية أموالهم من التضخم، إضافة إلى استعداد البلاد للانضمام إلى في كانون الثاني 2026.وأوضح الخبير المالي تِيخومير توشيف أن "توقعات الارتفاع المستمر في الأسعار تحفّز المشترين على الإسراع بإتمام الصفقات، ما يجعل السوق نشطة للغاية"، بينما يشير الخبير إيفان ستويكوف إلى أن حجم القروض السكنية تضاعف أكثر من أربع مرات خلال السنوات السبع عشرة الماضية، ليصل اليوم إلى 16.5 مليار .رغم ذلك، يتوقع المحللون أن يشهد سوق العقارات تباطؤًا في وتيرة الصفقات بعد التحول إلى اليورو، مع بقاء الأسعار مستقرة عند مستوياتها الحالية، مؤكدين أن البلغار هم المحرك للنشاط العقاري في البلاد، حيث تمثل عمليات الشراء الأجنبية نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من إجمالي الصفقات.