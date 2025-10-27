Advertisement

إقتصاد

بلغاريا تتصدر أوروبا في ارتفاع أسعار العقارات: قفزة تاريخية بنسبة 16.5%

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:31
على صعيد آخر، سجلت بلغاريا أعلى معدل نمو لأسعار العقارات بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، مسجلة قفزة قدرها 16.5%، وفق بيانات أداة المسح الإحصائي الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويرجع الخبراء هذه الطفرة إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية، أبرزها انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، وزيادة الدخل والمدخرات، ورغبة المواطنين في حماية أموالهم من التضخم، إضافة إلى استعداد البلاد للانضمام إلى منطقة اليورو في كانون الثاني 2026.
وأوضح الخبير المالي تِيخومير توشيف أن "توقعات الارتفاع المستمر في الأسعار تحفّز المشترين على الإسراع بإتمام الصفقات، ما يجعل السوق نشطة للغاية"، بينما يشير الخبير إيفان ستويكوف إلى أن حجم القروض السكنية تضاعف أكثر من أربع مرات خلال السنوات السبع عشرة الماضية، ليصل اليوم إلى 16.5 مليار يورو.

رغم ذلك، يتوقع المحللون أن يشهد سوق العقارات تباطؤًا في وتيرة الصفقات بعد التحول إلى اليورو، مع بقاء الأسعار مستقرة عند مستوياتها الحالية، مؤكدين أن البلغار هم المحرك الرئيسي للنشاط العقاري في البلاد، حيث تمثل عمليات الشراء الأجنبية نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من إجمالي الصفقات.
 
(الجزيرة)
