لتعزيز التعاون العسكري.. صفقة كبرى بين أنقرة ولندن

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر اليوم الاثنين، أن بريطانيا وقّعت صفقة مع تركيا
بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني (نحو 10.7 مليارات دولار) لبيع 20 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون.
وجرى توقيع الاتفاق خلال لقاء ستارمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
في أنقرة، بعد اتفاق مبدئي سابق في تموز
الماضي لشراء 40 طائرة بموافقة دول الكونسورتيوم الأوروبي
— ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا — عبر شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.
وتأتي الصفقة في إطار سعي تركيا لتحديث أسطولها الجوي الذي يعتمد بشكل كبير على طائرات إف-16، وتعزيز قدراتها الدفاعية عبر الحصول على طائرات يوروفايتر وإف-35 الأميركية. كما تعكس تنامي التعاون العسكري بين أنقرة ولندن، في وقت تسعى فيه أوروبا
إلى تعزيز جناحها الشرقي ودعم جهود الاستقرار في أوكرانيا
.
وبحسب رويترز
، من المتوقع أن تتسلم تركيا قريبًا 12 طائرة تايفون مستعملة من دول مثل قطر وسلطنة عمان، قبل استلام الدفعات الجديدة من بريطانيا لاحقًا.
وأعلنت مجموعة الدفاع البريطانية
بي.إيه.إي سيستمز أنها ستجني نحو 4.6 مليارات جنيه إسترليني من الصفقة، إذ ستتولى تصنيع وتجميع الطائرات في مقاطعة لانكشاير البريطانية، فيما ستتكفل شركة إم.بي.دي.إيه الأوروبية التي تمتلك بي.إيه.إي حصة 37.5% منها بتزويدها بحزمة الأسلحة والصواريخ. (العربية)