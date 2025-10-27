لتعزيز التعاون العسكري.. صفقة كبرى بين أنقرة ولندن

Advertisement

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الاثنين، أن بريطانيا وقّعت صفقة مع بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني (نحو 10.7 مليارات دولار) لبيع 20 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون.وجرى توقيع الاتفاق خلال لقاء ستارمر بالرئيس في أنقرة، بعد اتفاق مبدئي سابق في الماضي لشراء 40 طائرة بموافقة دول الكونسورتيوم — ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا — عبر شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.وتأتي الصفقة في إطار سعي تركيا لتحديث أسطولها الجوي الذي يعتمد بشكل كبير على طائرات إف-16، وتعزيز قدراتها الدفاعية عبر الحصول على طائرات يوروفايتر وإف-35 الأميركية. كما تعكس تنامي التعاون العسكري بين أنقرة ولندن، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز جناحها الشرقي ودعم جهود الاستقرار في .وبحسب ، من المتوقع أن تتسلم تركيا قريبًا 12 طائرة تايفون مستعملة من دول مثل قطر وسلطنة عمان، قبل استلام الدفعات الجديدة من بريطانيا لاحقًا.وأعلنت مجموعة الدفاع بي.إيه.إي سيستمز أنها ستجني نحو 4.6 مليارات جنيه إسترليني من الصفقة، إذ ستتولى تصنيع وتجميع الطائرات في مقاطعة لانكشاير البريطانية، فيما ستتكفل شركة إم.بي.دي.إيه الأوروبية التي تمتلك بي.إيه.إي حصة 37.5% منها بتزويدها بحزمة الأسلحة والصواريخ. (العربية)