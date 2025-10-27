Advertisement

إقتصاد

لأول مرة منذ سنوات.. دمشق تستعد لاستقبال بعثة من "النقد الدولي"

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1434779-638971926215738464.jpg
Doc-P-1434779-638971926215738464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستقبال بعثة خلال الأشهر الستة المقبلة، في إطار مشاورات المادة الرابعة، في خطوة قال إنها ستعزز ثقة المستثمرين وتُهيّئ بيئة مواتية للاستثمار في سوريا.
Advertisement

وأوضح برنية أن هذه المشاورات قد تمهّد لإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي غير مرتبط بالقروض، مشيرًا إلى أن مشاركة سوريا الأخيرة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين شكلت نقطة تحول استراتيجية في علاقاتها مع المؤسستين الماليتين العالميتين.

وأشار الوزير إلى الاتفاق على مساعدات فنية من الصندوق تشمل مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، وإدارة الدين العام، والإحصاءات، على أن تبدأ بعثات متخصصة بزيارة دمشق هذا الأسبوع. كما رحّب بتعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في سوريا، واعتبر رفع القيود الأمنية عن عمل بعثات الصندوق خطوة مهمة نحو الانفتاح المالي الدولي.

وعلى صعيد البنك الدولي، كشف برنية عن خطة لاستقبال ست بعثات فنية خلال الأسابيع المقبلة في قطاعات الطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، والنقل، والإدارة المالية، والبنية التحتية. كما أشار إلى تفاهم مشترك لتمويل مشاريع تنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر منح تصل إلى مليار دولار، إضافة إلى إعادة تفعيل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.

وختم الوزير بالإعلان عن نية البنك الدولي فتح مكتب دائم في دمشق لتسهيل تنفيذ المشاريع وتنسيق برامج الدعم الفني. (العربية)
مواضيع ذات صلة
مرفأ طرابلس يستعد لاستقبال جهاز سكانر متطور نهاية تشرين الأول
lebanon 24
28/10/2025 02:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد "صندوق النقد الدولي" التقى سلام وجابر ولا نتائج بعد
lebanon 24
28/10/2025 02:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تستعد لصدمة تقنية.. الكشف عن "iPhone Air" لأول مرة
lebanon 24
28/10/2025 02:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
lebanon 24
28/10/2025 02:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24

أعلن وزير المالية

التمويل الدولي

البنك الدولي

النقد الدولي

وزير المالية

سوري محمد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2025-10-27
12:00 | 2025-10-27
11:00 | 2025-10-27
10:39 | 2025-10-27
10:14 | 2025-10-27
10:03 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24