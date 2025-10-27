لأول مرة منذ سنوات.. دمشق تستعد لاستقبال بعثة من "النقد الدولي"

Advertisement

السوري محمد يسر برنية، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع لاستقبال بعثة خلال الأشهر الستة المقبلة، في إطار مشاورات المادة الرابعة، في خطوة قال إنها ستعزز ثقة المستثمرين وتُهيّئ بيئة مواتية للاستثمار في .وأوضح برنية أن هذه المشاورات قد تمهّد لإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي غير مرتبط بالقروض، مشيرًا إلى أن مشاركة سوريا الأخيرة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين شكلت نقطة تحول استراتيجية في علاقاتها مع المؤسستين الماليتين العالميتين.وأشار الوزير إلى الاتفاق على مساعدات فنية من الصندوق تشمل مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، وإدارة الدين العام، والإحصاءات، على أن تبدأ بعثات متخصصة بزيارة هذا الأسبوع. كما رحّب بتعيين ممثل مقيم لصندوق في سوريا، واعتبر رفع القيود الأمنية عن عمل بعثات الصندوق خطوة مهمة نحو الانفتاح المالي الدولي.وعلى صعيد ، كشف برنية عن خطة لاستقبال ست بعثات فنية خلال الأسابيع المقبلة في قطاعات الطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، والنقل، والإدارة المالية، والبنية التحتية. كما أشار إلى تفاهم مشترك لتمويل مشاريع تنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر منح تصل إلى مليار دولار، إضافة إلى إعادة تفعيل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.وختم الوزير بالإعلان عن نية البنك الدولي فتح مكتب دائم في دمشق لتسهيل تنفيذ المشاريع وتنسيق برامج الدعم الفني. (العربية)