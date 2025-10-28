الإمارات تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها

Advertisement

أعلنت اعتماد أكبر ميزانية في تاريخها لعام 2026، بإيرادات ومصروفات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم (نحو 25.17 مليار دولار)، وفق ما أكده نائب حاكم دبي، بن راشد آل مكتوم.وقال بن راشد في منشور عبر منصة "إكس" إنه ترأس اجتماع في قصر الوطن بأبوظبي، حيث تم اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2026، موضحًا أنها "الأعلى منذ تأسيس الاتحاد"، وتعكس قوة المنظومة الاتحادية واستدامة مسار التنمية في الدولة.وأضاف أن الميزانية الجديدة تأتي بمصروفات متوازنة مع الإيرادات، بما يعزز استقرار ويواكب خطط النمو الوطني.كما اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون الدولي، واطّلع على نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات ، التي سجلت قفزة نوعية بنسبة 103%، إذ ارتفعت من نحو 470 مليار درهم عام 2019 إلى 950 مليار درهم عام 2024، ما يعكس قوة الاقتصاد وتوسّع حضوره في . (روسيا اليوم)