الإمارات تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:00
أعلنت دولة الإمارات اعتماد أكبر ميزانية في تاريخها لعام 2026، بإيرادات ومصروفات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم (نحو 25.17 مليار دولار)، وفق ما أكده نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال بن راشد في منشور عبر منصة "إكس" إنه ترأس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، حيث تم اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2026، موضحًا أنها "الأعلى منذ تأسيس الاتحاد"، وتعكس قوة المنظومة الاتحادية واستدامة مسار التنمية في الدولة.

وأضاف أن الميزانية الجديدة تأتي بمصروفات متوازنة مع الإيرادات، بما يعزز استقرار المالية العامة ويواكب خطط النمو الوطني.

كما اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون الدولي، واطّلع على نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية، التي سجلت قفزة نوعية بنسبة 103%، إذ ارتفعت من نحو 470 مليار درهم عام 2019 إلى 950 مليار درهم عام 2024، ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وتوسّع حضوره في الأسواق العالمية. (روسيا اليوم)
