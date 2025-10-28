Advertisement

إقتصاد

"أمازون" تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها

Lebanon 24
28-10-2025 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1434919-638972376546646556.webp
Doc-P-1434919-638972376546646556.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة "أمازون" للإعلان عن تسريحات شاملة للوظائف بدءاً من اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت به شبكة "CNBC".
Advertisement

ستمثل الخطة أكبر عملية تسريح للقوى العاملة في "أمازون" في تاريخ الشركة، وستشمل جميع أعمالها تقريباً، بحسب المصادر.

بينما ذكرت وكالة "رويترز" أن "أمازون" تخطط لتسريح ما يصل إلى 30 ألف موظف من موظفيها في جميع أنحاء الشركة.
مواضيع ذات صلة
أكبر محاكاة كونية في التاريخ تمهّد لبيانات تلسكوب "إقليدس"
lebanon 24
28/10/2025 15:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أي بي سي عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: من المرجح تسريح آلاف العمال أثناء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
28/10/2025 15:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها
lebanon 24
28/10/2025 15:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن غزة: "تاريخها يُمحى من الوجود"!
lebanon 24
28/10/2025 15:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24

من اليوم

الخطة أ

تعلن عن

رويترز

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:31 | 2025-10-28
07:23 | 2025-10-28
03:32 | 2025-10-28
03:04 | 2025-10-28
02:31 | 2025-10-28
02:30 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24