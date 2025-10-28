"أمازون" تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها

Advertisement

تستعد شركة "أمازون" للإعلان عن تسريحات شاملة للوظائف بدءاً الثلاثاء، وفق ما أفادت به شبكة "CNBC".ستمثل الخطة أكبر عملية تسريح للقوى العاملة في "أمازون" في تاريخ الشركة، وستشمل جميع أعمالها تقريباً، بحسب المصادر.بينما ذكرت وكالة " " أن "أمازون" تخطط لتسريح ما يصل إلى 30 ألف موظف من موظفيها في جميع أنحاء الشركة.