Advertisement
إقتصاد
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
Lebanon 24
28-10-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس شركة "
أرامكو
"
السعودية
أمين الناصر إن الشركة تعمل على زيادة أعمالها في
الغاز
بنسبة 60% خلال السنوات الخمس المقبلة.
Advertisement
وأضاف الناصر، على هامش مشاركته في مؤتمر "
مبادرة مستقبل الاستثمار
" المنعقد حاليا في العاصمة
الرياض
إن الشركة تستهدف استثمار ملياري دولار بذراعها التقنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على الطاقة ما زال قويا، ولا تزال السوق العالمية بحاجة إلى الإمدادات لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن الشركة تخصص استثمارات ضخمة في مجالي التقنية والرقمنة.
كذلك توقع الناصر حدوث زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة من قبل مراكز البيانات، وقال: "بحلول 2030 ستستهلك مراكز البيانات 4 أضعاف الطاقة المستهلكة بالسيارات الكهربائية". (روسيا اليوم)
Advertisement
