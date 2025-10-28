"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز

قال رئيس شركة " " أمين الناصر إن الشركة تعمل على زيادة أعمالها في بنسبة 60% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف الناصر، على هامش مشاركته في مؤتمر " " المنعقد حاليا في العاصمة إن الشركة تستهدف استثمار ملياري دولار بذراعها التقنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وأشار إلى أن الطلب العالمي على الطاقة ما زال قويا، ولا تزال السوق العالمية بحاجة إلى الإمدادات لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن الشركة تخصص استثمارات ضخمة في مجالي التقنية والرقمنة.



كذلك توقع الناصر حدوث زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة من قبل مراكز البيانات، وقال: "بحلول 2030 ستستهلك مراكز البيانات 4 أضعاف الطاقة المستهلكة بالسيارات الكهربائية". (روسيا اليوم)