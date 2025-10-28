24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الفيدرالي على أعتاب خفض جديد للفائدة
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترقب
الأسواق العالمية
قرار الاحتياطي
الفيدرالي
الأميركي المتوقع بخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد خفض كانون الاول الماضي.
Advertisement
ومن المتوقع أن يتم الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، ليستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%. ورغم أن هذا السعر لا يُطبق مباشرة على القروض الاستهلاكية، فإنه يُشكل نبراساً لأسعار الفائدة عبر الاقتصاد بأكمله.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متواصلة من
الرئيس دونالد ترامب
لسياسات
البنك المركزي
، ومطالبته بخفض أعمق، إلى جانب تلميحات بتغيير رئيسه
جيروم باول
. (العين)
مواضيع ذات صلة
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
Lebanon 24
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
28/10/2025 22:01:10
28/10/2025 22:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط "دراما سياسية".. الفيدرالي يستعد لأول خفض للفائدة في 2025
Lebanon 24
وسط "دراما سياسية".. الفيدرالي يستعد لأول خفض للفائدة في 2025
28/10/2025 22:01:10
28/10/2025 22:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد
Lebanon 24
ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد
28/10/2025 22:01:10
28/10/2025 22:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: لبنان على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار واستعادة الدولة لدورها
Lebanon 24
سليمان: لبنان على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار واستعادة الدولة لدورها
28/10/2025 22:01:10
28/10/2025 22:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
الأسواق العالمية
البنك المركزي
دونالد ترامب
جيروم باول
دونالد
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
8.6 مليار دولار صفقات جديدة بين بريطانيا والسعودية
Lebanon 24
8.6 مليار دولار صفقات جديدة بين بريطانيا والسعودية
15:47 | 2025-10-28
28/10/2025 03:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
Lebanon 24
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
15:29 | 2025-10-28
28/10/2025 03:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط
Lebanon 24
قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط
15:02 | 2025-10-28
28/10/2025 03:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب مستمر في التراجع.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
الذهب مستمر في التراجع.. إليكم آخر الأرقام
12:27 | 2025-10-28
28/10/2025 12:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طلبته إيران من أغنى رجل في إسرائيل
Lebanon 24
هذا ما طلبته إيران من أغنى رجل في إسرائيل
12:16 | 2025-10-28
28/10/2025 12:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:47 | 2025-10-28
8.6 مليار دولار صفقات جديدة بين بريطانيا والسعودية
15:29 | 2025-10-28
الفقر يزداد في لبنان.. والاسعار على نفس الطريق!
15:02 | 2025-10-28
قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط
12:27 | 2025-10-28
الذهب مستمر في التراجع.. إليكم آخر الأرقام
12:16 | 2025-10-28
هذا ما طلبته إيران من أغنى رجل في إسرائيل
11:00 | 2025-10-28
"أرامكو" تطلق خطة طموحة لزيادة إنتاج الغاز
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 22:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 22:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 22:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24