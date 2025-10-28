الفيدرالي على أعتاب خفض جديد للفائدة

Advertisement

ومن المتوقع أن يتم الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، ليستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%. ورغم أن هذا السعر لا يُطبق مباشرة على القروض الاستهلاكية، فإنه يُشكل نبراساً لأسعار الفائدة عبر الاقتصاد بأكمله.وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متواصلة من لسياسات ، ومطالبته بخفض أعمق، إلى جانب تلميحات بتغيير رئيسه . (العين)