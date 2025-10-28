Advertisement

إقتصاد

الفيدرالي على أعتاب خفض جديد للفائدة

Lebanon 24
28-10-2025 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1435193-638972744718600911.png
Doc-P-1435193-638972744718600911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتوقع بخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد خفض كانون الاول الماضي.
Advertisement

ومن المتوقع أن يتم الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، ليستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%. ورغم أن هذا السعر لا يُطبق مباشرة على القروض الاستهلاكية، فإنه يُشكل نبراساً لأسعار الفائدة عبر الاقتصاد بأكمله.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متواصلة من الرئيس دونالد ترامب لسياسات البنك المركزي، ومطالبته بخفض أعمق، إلى جانب تلميحات بتغيير رئيسه جيروم باول. (العين)
مواضيع ذات صلة
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
lebanon 24
28/10/2025 22:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط "دراما سياسية".. الفيدرالي يستعد لأول خفض للفائدة في 2025
lebanon 24
28/10/2025 22:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي على أعتاب تحطيم رقم قياسيّ جديد
lebanon 24
28/10/2025 22:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: لبنان على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار واستعادة الدولة لدورها
lebanon 24
28/10/2025 22:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الأسواق العالمية

البنك المركزي

دونالد ترامب

جيروم باول

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:47 | 2025-10-28
15:29 | 2025-10-28
15:02 | 2025-10-28
12:27 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
11:00 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24