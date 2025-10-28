Advertisement

إقتصاد

8.6 مليار دولار صفقات جديدة بين بريطانيا والسعودية

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:47
Doc-P-1435258-638972850705533428.png
Doc-P-1435258-638972850705533428.png photos 0
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عن إبرام حزمة اتفاقيات تجارية واستثمارية مع السعودية بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 8.6 مليار دولار).
جاء الإعلان عقب زيارة وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إلى الرياض، في إطار مساعي لندن لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج.

ووفقاً للبيان الرسمي، تشمل الحزمة تمويل صادرات بقيمة 5 مليارات جنيه من هيئة التمويل البريطانية لدعم مشاريع في السعودية، إلى جانب استثمارات بملايين الجنيهات تشمل شركات بريطانية بارزة مثل "باركليز" و"إتش إس بي سي" وشركة الذهاذ الاصطناعي "كوانتكسا".

وتزامن الإعلان مع انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، التي تضم أكثر من 9000 مشارك من 90 دولة، مما يعزز مكانة العاصمة السعودية كمركز عالمي للاستثمار والابتكار. (روسيا اليوم)
