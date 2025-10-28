8.6 مليار دولار صفقات جديدة بين بريطانيا والسعودية

Advertisement

أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء عن إبرام حزمة اتفاقيات تجارية واستثمارية مع بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 8.6 مليار دولار).جاء الإعلان عقب زيارة وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إلى ، في إطار مساعي لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول .ووفقاً للبيان الرسمي، تشمل الحزمة تمويل صادرات بقيمة 5 مليارات جنيه من هيئة التمويل البريطانية لدعم مشاريع في السعودية، إلى جانب استثمارات بملايين الجنيهات تشمل شركات بريطانية بارزة مثل "باركليز" و"إتش إس بي سي" وشركة الذهاذ الاصطناعي "كوانتكسا".وتزامن الإعلان مع انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، التي تضم أكثر من 9000 مشارك من 90 دولة، مما يعزز مكانة العاصمة السعودية كمركز عالمي للاستثمار والابتكار. (روسيا اليوم)