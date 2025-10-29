23
الأسهم الأميركية عند مستويات قياسية بدفع من كبار التكنولوجيا
Lebanon 24
29-10-2025
|
00:00
سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة مدعومة بصعود كبرى شركات التكنولوجيا، وسط توقعات باستمرار زخم
الذكاء الاصطناعي
في دفع أرباح هذه الشركات.
ووصلت القيمة السوقية لشركة "أبل" إلى 4 تريليونات دولار بشكل مؤقت، بينما أبرمت "
مايكروسوفت
" اتفاقاً جديداً مع "
أوبن
إيه آي" يمنحها حصة ملكية تقدر بنحو 135 مليار دولار.
يأذلك في ظل ترقب الإعلان عن نتائج أرباح "الخمس الكبار" التكنولوجية التي تمثل ربع قيمة مؤشر "إس آند بي 500"، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات تطمئنهم لاستمرار الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
وساهم في تعزيز المعنويات التوقعات بخفض
الفيدرالي
لأسعار الفائدة، والآمال بتحسن العلاقات الأميركية-الصينية قبل لقاء الرئيسين
ترامب
وشي
جين بينغ
يوم الخميس.
ورغم التحذيرات من ارتفاع التقييمات وإمكانية حدوث تصحيح، يشير المحللون إلى أن الشركات التكنولوجية الحالية أكثر ربحية وأقوى أساسياً مقارنة بفترة فقاعة التكنولوجيا في عام 2000. (الشرق)
