Advertisement

إقتصاد

الأسهم الأميركية عند مستويات قياسية بدفع من كبار التكنولوجيا

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1435284-638972916584610054.png
Doc-P-1435284-638972916584610054.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة مدعومة بصعود كبرى شركات التكنولوجيا، وسط توقعات باستمرار زخم الذكاء الاصطناعي في دفع أرباح هذه الشركات.
Advertisement

ووصلت القيمة السوقية لشركة "أبل" إلى 4 تريليونات دولار بشكل مؤقت، بينما أبرمت "مايكروسوفت" اتفاقاً جديداً مع "أوبن إيه آي" يمنحها حصة ملكية تقدر بنحو 135 مليار دولار.

يأذلك في ظل ترقب الإعلان عن نتائج أرباح "الخمس الكبار" التكنولوجية التي تمثل ربع قيمة مؤشر "إس آند بي 500"، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات تطمئنهم لاستمرار الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

وساهم في تعزيز المعنويات التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، والآمال بتحسن العلاقات الأميركية-الصينية قبل لقاء الرئيسين ترامب وشي جين بينغ يوم الخميس.

ورغم التحذيرات من ارتفاع التقييمات وإمكانية حدوث تصحيح، يشير المحللون إلى أن الشركات التكنولوجية الحالية أكثر ربحية وأقوى أساسياً مقارنة بفترة فقاعة التكنولوجيا في عام 2000. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
رويترز: الأسهم تتراجع والذهب يسجل مستوى قياسياً مع بدء إغلاق الحكومة الأميركية
lebanon 24
29/10/2025 07:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
lebanon 24
29/10/2025 07:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي
lebanon 24
29/10/2025 07:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت.. إغلاقات قياسية بعد خفض الفائدة وارتفاع أسهم التكنولوجيا
lebanon 24
29/10/2025 07:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت

الفيدرالي

جين بينغ

الصينية

الرئيسي

على بن

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:05 | 2025-10-29
01:03 | 2025-10-29
17:54 | 2025-10-28
17:52 | 2025-10-28
16:40 | 2025-10-28
16:10 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24