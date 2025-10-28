23
إقتصاد
النفط يتراجع
Lebanon 24
28-10-2025
|
17:52
تراجعت أسعار
النفط
، الثلاثاء، مع انحسار موجة الصعود التي أعقبت
العقوبات
الأميركية على شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتين، في ظل مؤشرات متزايدة على فائض في الإمدادات العالمية.
وانخفض خام غرب
تكساس
الوسيط بنسبة 1.9% ليستقر قرب 60 دولاراً للبرميل، مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ أكثر من أسبوعين، مع توجه المستثمرين للرهان على مزيد من الهبوط. (الشرق)
