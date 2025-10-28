Advertisement

إقتصاد

النفط يتراجع

Lebanon 24
28-10-2025 | 17:52
تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع انحسار موجة الصعود التي أعقبت العقوبات الأميركية على شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتين، في ظل مؤشرات متزايدة على فائض في الإمدادات العالمية.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9% ليستقر قرب 60 دولاراً للبرميل، مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ أكثر من أسبوعين، مع توجه المستثمرين للرهان على مزيد من الهبوط. (الشرق)
