بعد تراجع المخزونات الأميركية.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
29-10-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
صباح اليوم
الأربعاء بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، حيث أشارت مصادر في السوق إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية، في حين حدّت مخاوف المستثمرين بشأن
العقوبات
المفروضة على
روسيا
والزيادة المحتملة في إنتاج أوبك+ من المكاسب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.31% لتسجل 64.60 دولار للبرميل في الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 18 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 60.33 دولار.
وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات
الولايات المتحدة
من الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، وفق "
رويترز
".
الولايات المتحدة
صباح اليوم
العقوبات
خام برنت
رويترز
روسيا
تكساس
