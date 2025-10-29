بعد تراجع المخزونات الأميركية.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار الأربعاء بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، حيث أشارت مصادر في السوق إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية، في حين حدّت مخاوف المستثمرين بشأن المفروضة على والزيادة المحتملة في إنتاج أوبك+ من المكاسب.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.31% لتسجل 64.60 دولار للبرميل في الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 18 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 60.33 دولار.وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات من الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، وفق " ".