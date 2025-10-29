Advertisement

إقتصاد

بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم

Lebanon 24
29-10-2025 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1435586-638973539482349347.png
Doc-P-1435586-638973539482349347.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حققت شركة إنفيديا، عملاق عالم الرقائق، رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما أصبحت أول شركة مدرجة في البورصة تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار.
Advertisement

وارتفع سهم الشركة يوم الأربعاء في بداية التعاملات بنحو 4.5% ليصل إلى 210 دولارات للسهم الواحد، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى 5.06 تريليون دولار.

وبهذا الإنجاز، كررت إنفيديا تفوقها على أبل ومايكروسوفت في الوصول إلى هذا المستوى القياسي، بعد أن كانت قد تجاوزت سابقًا حاجز 4 تريليونات دولار، في خطوة تؤكد سيطرتها على سوق الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الأداء المتميز للشركة، حيث ارتفع سهمها بنسبة 1500% منذ تموز 2020 وحتى منتصف 2025، مدفوعًا بتوسعها في الذكاء الاصطناعي والحواسيب العملاقة، مع توقعات بالإيرادات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.

وتعكس هذه الأرقام هيمنة إنفيديا على قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث باتت الشركة تتصدر سباق الشركات الأعلى قيمة في العالم، متفوقة على أبل التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 3.9 تريليون دولار، ما يعكس التحولات الكبيرة في أسواق التكنولوجيا والرقاقات الدقيقة على مستوى عالمي.
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
شركة إنفيديا تصبح أول شركة تتخطى قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار
lebanon 24
29/10/2025 20:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين تطلب من شركاتها وقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا
lebanon 24
29/10/2025 20:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة تريليون دولار.. مُكافأة من شركة "تسلا" لماسك هذه تفاصيلها
lebanon 24
29/10/2025 20:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حصلنا على التزامات باستثمارات جديدة بأكثر من 18 تريليون دولار
lebanon 24
29/10/2025 20:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

التكنولوجيا المتقدمة

الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت

أول شركة

شركة م

ليونا

بيرة

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:55 | 2025-10-29
10:45 | 2025-10-29
10:21 | 2025-10-29
10:04 | 2025-10-29
10:00 | 2025-10-29
09:44 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24