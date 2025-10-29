24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
Lebanon 24
29-10-2025
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت شركة إنفيديا، عملاق عالم الرقائق، رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما أصبحت
أول شركة
مدرجة في البورصة تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار.
Advertisement
وارتفع سهم الشركة يوم الأربعاء في بداية التعاملات بنحو 4.5% ليصل إلى 210 دولارات للسهم الواحد، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى 5.06 تريليون دولار.
وبهذا الإنجاز، كررت إنفيديا تفوقها على أبل ومايكروسوفت في الوصول إلى هذا المستوى القياسي، بعد أن كانت قد تجاوزت سابقًا حاجز 4 تريليونات دولار، في خطوة تؤكد سيطرتها على سوق الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة.
ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الأداء المتميز للشركة، حيث ارتفع سهمها بنسبة 1500% منذ
تموز
2020 وحتى منتصف 2025، مدفوعًا بتوسعها في
الذكاء الاصطناعي
والحواسيب العملاقة، مع توقعات بالإيرادات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.
وتعكس هذه الأرقام هيمنة إنفيديا على قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث باتت الشركة تتصدر سباق الشركات الأعلى قيمة في العالم، متفوقة على أبل التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 3.9 تريليون دولار، ما يعكس التحولات الكبيرة في أسواق التكنولوجيا والرقاقات الدقيقة على مستوى عالمي.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
شركة إنفيديا تصبح أول شركة تتخطى قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار
Lebanon 24
شركة إنفيديا تصبح أول شركة تتخطى قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار
29/10/2025 20:07:32
29/10/2025 20:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين تطلب من شركاتها وقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: الصين تطلب من شركاتها وقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا
29/10/2025 20:07:32
29/10/2025 20:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة تريليون دولار.. مُكافأة من شركة "تسلا" لماسك هذه تفاصيلها
Lebanon 24
بقيمة تريليون دولار.. مُكافأة من شركة "تسلا" لماسك هذه تفاصيلها
29/10/2025 20:07:32
29/10/2025 20:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: حصلنا على التزامات باستثمارات جديدة بأكثر من 18 تريليون دولار
Lebanon 24
ترامب: حصلنا على التزامات باستثمارات جديدة بأكثر من 18 تريليون دولار
29/10/2025 20:07:32
29/10/2025 20:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
التكنولوجيا المتقدمة
الذكاء الاصطناعي
مايكروسوفت
أول شركة
شركة م
ليونا
بيرة
إيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
Lebanon 24
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
10:55 | 2025-10-29
29/10/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يدعو إلى نهضة صناعية وطنية لمواكبة العصر
Lebanon 24
الرئيس عون يدعو إلى نهضة صناعية وطنية لمواكبة العصر
10:45 | 2025-10-29
29/10/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف
Lebanon 24
موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف
10:21 | 2025-10-29
29/10/2025 10:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام التقاعد في لبنان: نحو منظومة عادلة ومستدامة
Lebanon 24
نظام التقاعد في لبنان: نحو منظومة عادلة ومستدامة
10:04 | 2025-10-29
29/10/2025 10:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العقوبات الغربية تضغط على صادرات النفط الروسي دون أن توقفها
Lebanon 24
العقوبات الغربية تضغط على صادرات النفط الروسي دون أن توقفها
10:00 | 2025-10-29
29/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
14:32 | 2025-10-28
28/10/2025 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:55 | 2025-10-29
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
10:45 | 2025-10-29
الرئيس عون يدعو إلى نهضة صناعية وطنية لمواكبة العصر
10:21 | 2025-10-29
موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف
10:04 | 2025-10-29
نظام التقاعد في لبنان: نحو منظومة عادلة ومستدامة
10:00 | 2025-10-29
العقوبات الغربية تضغط على صادرات النفط الروسي دون أن توقفها
09:44 | 2025-10-29
الهيئة الناظمة للقنب الهندي: وحدنا مخولون إصدار الرخص
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 20:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 20:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 20:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24