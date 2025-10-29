بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم

Advertisement

(CNN إقتصادية)

حققت شركة إنفيديا، عملاق عالم الرقائق، رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما أصبحت مدرجة في البورصة تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار.وارتفع سهم الشركة يوم الأربعاء في بداية التعاملات بنحو 4.5% ليصل إلى 210 دولارات للسهم الواحد، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى 5.06 تريليون دولار.وبهذا الإنجاز، كررت إنفيديا تفوقها على أبل ومايكروسوفت في الوصول إلى هذا المستوى القياسي، بعد أن كانت قد تجاوزت سابقًا حاجز 4 تريليونات دولار، في خطوة تؤكد سيطرتها على سوق الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة.ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الأداء المتميز للشركة، حيث ارتفع سهمها بنسبة 1500% منذ 2020 وحتى منتصف 2025، مدفوعًا بتوسعها في والحواسيب العملاقة، مع توقعات بالإيرادات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.وتعكس هذه الأرقام هيمنة إنفيديا على قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث باتت الشركة تتصدر سباق الشركات الأعلى قيمة في العالم، متفوقة على أبل التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 3.9 تريليون دولار، ما يعكس التحولات الكبيرة في أسواق التكنولوجيا والرقاقات الدقيقة على مستوى عالمي.