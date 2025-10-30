Advertisement

إقتصاد

بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:06
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس لكنه كرر تعهده بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5% كما كان متوقعا.

وعارض عضوا مجلس البنك المركزي ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا هذا القرار، وطرحا مرة أخرى اقتراحا قدماه في سبتمبر/أيلول برفع أسعار الفائدة إلى 0.75%.
