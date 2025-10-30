بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

Advertisement

أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس لكنه كرر تعهده بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته.وأبقى على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5% كما كان متوقعا.وعارض عضوا المركزي ناوكي تامورا وهاجيمي هذا القرار، وطرحا مرة أخرى اقتراحا قدماه في سبتمبر/أيلول برفع أسعار الفائدة إلى 0.75%.