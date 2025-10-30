Advertisement

إقتصاد

مُجددا.. أسعار الذهب ترتفع

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:02
قفزت أسعار الذهب إلى مستويات جديدة اليوم، مستفيدة من تراجع سعر الدولار في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الأميركي بخفض أسعار الفائدة، وسط أجواء من الترقب التي لا تزال تسيطر على المستثمرين حيال مصير المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.
وفي تعاملات اليوم، سجل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 1.49%، ليصل سعر الأونصة في السوق الفورية إلى 3994.35 دولاراً.

بالتوازي، ارتفعت عقود الذهب الآجلة (التي يتم تسليمها في كانون الاول المقبل) بنسبة 0.21%، لتسجل سعر الأونصة الواحدة 4009.30 دولار.
