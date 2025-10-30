مُجددا.. أسعار الذهب ترتفع

Advertisement

قفزت أسعار إلى مستويات جديدة اليوم، مستفيدة من تراجع سعر الدولار في أعقاب قرار (الفيدرالي) الأميركي بخفض أسعار الفائدة، وسط أجواء من الترقب التي لا تزال تسيطر على المستثمرين حيال مصير المحادثات التجارية بين وبكين.وفي تعاملات اليوم، سجل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 1.49%، ليصل سعر الأونصة في السوق الفورية إلى 3994.35 دولاراً.بالتوازي، ارتفعت عقود الذهب الآجلة (التي يتم تسليمها في كانون الاول المقبل) بنسبة 0.21%، لتسجل سعر الأونصة الواحدة 4009.30 دولار.