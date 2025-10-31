23
إقتصاد
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
Lebanon 24
31-10-2025
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع
مارك زوكربيرغ
،
الرئيس التنفيذي لشركة ميتا
، إلى المرتبة الخامسة في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بعد أن تسببت خطة الشركة لطرح سندات بقيمة 30 مليار دولار في حالة من القلق لدى المستثمرين، ما انعكس على أسهم ميتا التي هبطت بنسبة 11% وهو أكبر تراجع منذ عام 2022.
ويُعدّ هذا التراجع أدنى موقع يصل إليه
زوكربيرغ
في تصنيف أثرياء العالم منذ نحو عامين، إذ انخفضت ثروته إلى 235.2 مليار دولار، بعدما خسر نحو 29.2 مليار دولار في
يوم واحد
، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية التي يرصدها مؤشر بلومبيرغ.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته بلومبيرغ واطّلعت عليه "العربية Business"، فإن قرار ميتا ببيع أكبر طرح من السندات الاستثمارية لهذا العام يأتي لتمويل توسّعها في مشاريع
الذكاء الاصطناعي
، إلا أن حجم الإنفاق الضخم المتوقع — الذي قد يصل إلى 118 مليار دولار هذا العام وربما أكثر في 2026 — أثار مخاوف الأسواق.
في المقابل، استعاد كلٌّ من
جيف بيزوس
ولاري بيغ موقعيهما بين الأربعة الأوائل في قائمة الأثرياء، بعد أن ارتفعت أسهم أمازون وألفابت، إذ سجلت الأخيرة قفزة بنسبة 2.5% مدفوعةً بارتفاع الطلب على خدماتها السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي.
وكان سهم ميتا قد ارتفع بنسبة 28% منذ بداية العام، ما أضاف قرابة 57 مليار دولار إلى ثروة زوكربيرغ، قبل أن تنعكس المؤشرات سريعًا مع تزايد الشكوك حول جدوى الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي.
