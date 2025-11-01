29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط مخاوف زيادة المعروض.. أسعار النفط تسجل خسائر متتالية للشهر الثالث
Lebanon 24
01-11-2025
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل
النفط
ارتفاعًا طفيفًا في ختام جلسة الجمعة، إلا أن الأسعار سجلت انخفاضا في أكتوبر في تراجع للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف زيادة المعروض النفطي في الأسواق.
Advertisement
ارتفعت الأسعار في جلسة الجمعة في بادئ الأمر بعد تقارير أفادت بأن ضربات جوية أميركية على
فنزويلا
قد تبدأ خلال ساعات، ثم تراجعت بعدما نفى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ذلك.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.07 دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع سبعة سنتات أو 0.11%. وأنهى خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي التداول عند 60.98 دولار للبرميل، مرتفعًا 41 سنتًا بما يعادل 0.68%.
مواضيع ذات صلة
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
01/11/2025 12:40:16
01/11/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
01/11/2025 12:40:16
01/11/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط.. تتأثر نزولا بزيادة المعروض ومخزون الخام الأميركي
Lebanon 24
أسعار النفط.. تتأثر نزولا بزيادة المعروض ومخزون الخام الأميركي
01/11/2025 12:40:16
01/11/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
01/11/2025 12:40:16
01/11/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
خام برنت
فنزويلا
دونالد
ترامب
تكساس
زويل
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط تفاؤل بنتائج الشركات.. وول ستريت تسجل مكاسب قوية
Lebanon 24
وسط تفاؤل بنتائج الشركات.. وول ستريت تسجل مكاسب قوية
04:49 | 2025-11-01
01/11/2025 04:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قاضٍ أميركي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة
Lebanon 24
قاضٍ أميركي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة
04:12 | 2025-11-01
01/11/2025 04:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
استثمارات سعودية بمليارات الدولارات لإعادة إعمار سوريا
Lebanon 24
استثمارات سعودية بمليارات الدولارات لإعادة إعمار سوريا
00:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطط أميركية لضرب فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد خطط أميركية لضرب فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
17:00 | 2025-10-31
31/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
Lebanon 24
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
16:04 | 2025-10-31
31/10/2025 04:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
11:30 | 2025-10-31
31/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:49 | 2025-11-01
وسط تفاؤل بنتائج الشركات.. وول ستريت تسجل مكاسب قوية
04:12 | 2025-11-01
قاضٍ أميركي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة
00:00 | 2025-11-01
استثمارات سعودية بمليارات الدولارات لإعادة إعمار سوريا
17:00 | 2025-10-31
بعد خطط أميركية لضرب فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط
16:04 | 2025-10-31
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
15:00 | 2025-10-31
تقرير.. إنهاء الصراع في أوكرانيا أصبح ضرورة اقتصادية لواشنطن
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24