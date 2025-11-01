Advertisement

إقتصاد

وسط مخاوف زيادة المعروض.. أسعار النفط تسجل خسائر متتالية للشهر الثالث

Lebanon 24
01-11-2025 | 04:07
سجل النفط ارتفاعًا طفيفًا في ختام جلسة الجمعة، إلا أن الأسعار سجلت انخفاضا في أكتوبر في تراجع للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف زيادة المعروض النفطي في الأسواق.
ارتفعت الأسعار في جلسة الجمعة في بادئ الأمر بعد تقارير أفادت بأن ضربات جوية أميركية على فنزويلا قد تبدأ خلال ساعات، ثم تراجعت بعدما نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.07 دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع سبعة سنتات أو 0.11%. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي التداول عند 60.98 دولار للبرميل، مرتفعًا 41 سنتًا بما يعادل 0.68%.
دونالد ترامب

خام برنت

فنزويلا

دونالد

ترامب

تكساس

زويل

