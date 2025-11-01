تقلبات عالميّة.. هذا ما كشفه تقريرٌ عن أسعار المعادن والسلع الزراعيّة

ذكر موقع " "، أنّ أسواق السلع العالمية شهدت في شهر تشرين الأوّل الماضي تحوّلات لافتة، وتصدر معدن الكوبالت قائمة السلع الأكثر ارتفاعا على مستوى العالم، بينما سجل عصير البرتقال أكبر انخفاض.

Advertisement

وتعود التقلبات في السوق العالمية لعوامل الطلب الموسمي، والتطورات التكنولوجية، خاصة في قطاع الإستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي والطاقة النظيفة، مع العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة على سلاسل التوريد العالمية.



وشهد الكوبالت، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الصلب والبطاريات الكهربائية، قفزة مذهلة بلغت 28.5% خلال الشهر الماضي، متصدرا بذلك قائمة السلع الأكثر ارتفاعا عالميا.



كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى أداءً قويا، حيث ارتفع البلاديوم بنسبة 15.8% والليثيوم بنسبة 9.5%.



وفي القطاع الزراعي، برز فول الصويا كأكبر الرابحين بارتفاع 8.2%، ومن ثم حبوب قهوة الروبوستا، التي صعدت عقودها بنسبة 7.3%، وحبوب قهوة الأرابيكا الذي ارتفعت عقودها 3.8%.



أما في سوق الطاقة الأميركي، فقد قاد الطبيعي الموجة الصاعدة بقفزة بلغت 19.4%، فيما ارتفع وقود الديزل في بنسبة 7.6% وزيت التدفئة بنسبة 6.9%.



وفي ، شهد عصير البرتقال أكبر انخفاض بين السلع العالمية بنسبة 23.3%، ومعدن النيوديميوم الذي انخفض بنسبة 13.4%. (روسيا اليوم)