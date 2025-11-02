هدنة اقتصادية بين ترامب وشي.. تفاصيل اتفاق يجمّد الحرب التجارية

Advertisement

(CNN إقتصادية)

أعلن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك خلال لقائهما في بوسان، الجنوبية.يتضمن الاتفاق تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع المرتبطة بإمدادات الفنتانيل إلى 10% بدلاً من 20%، مما يخفض المعدل العام للرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 57% إلى 47%.وفي المقابل، وافقت على تعليق ضوابط التصدير التي كانت قد فرضتها على والمغناطيسات الأرضية النادرة لمدة عام، وهي مواد حيوية لصناعات السيارات والطائرات والأسلحة، كما ستصدر تراخيص عامة لتصدير هذه المعادن للشركات الأميركية.الاتفاق يشمل أيضاً استئناف شراء فول الصويا الأميركي، إذ التزمت الصين بشراء ما لا يقل عن 12 مليون طن متري قبل نهاية عام 2025، و25 مليون طن متري سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما ستوقف جميع الرسوم الانتقامية التي فرضتها منذ آذار الماضي.من الجانب الأميركي، وافقت على تعليق القائمة السوداء الموسعة التي تضم آلاف الشركات الصينية، ما يسهم في تسهيل تجارة أشباه الموصلات والسلع التكنولوجية. كما تم تعليق الرسوم الجديدة على الموانئ والسفن الصينية لمدة عام واحد.ويشمل الاتفاق بنداً مهماً للتعاون في مكافحة تهريب الفنتانيل، عبر تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع معايير دقيقة لقياس التقدّم في الحد من تدفقات المواد الأفيونية القاتلة إلى .الاتفاق، الذي اعتُبر "هدنة مؤقتة" في الحرب التجارية، يعيد الأمل إلى الأسواق العالمية بعد أعوام من التوتر الجمركي بين وبكين.