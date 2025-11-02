Advertisement

إقتصاد

هدنة اقتصادية بين ترامب وشي.. تفاصيل اتفاق يجمّد الحرب التجارية

Lebanon 24
02-11-2025 | 07:00
أعلن البيت الأبيض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك خلال لقائهما في بوسان، كوريا الجنوبية.
يتضمن الاتفاق تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية المرتبطة بإمدادات الفنتانيل إلى 10% بدلاً من 20%، مما يخفض المعدل العام للرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 57% إلى 47%.
وفي المقابل، وافقت الصين على تعليق ضوابط التصدير التي كانت قد فرضتها على المعادن والمغناطيسات الأرضية النادرة لمدة عام، وهي مواد حيوية لصناعات السيارات والطائرات والأسلحة، كما ستصدر تراخيص عامة لتصدير هذه المعادن للشركات الأميركية.

الاتفاق يشمل أيضاً استئناف شراء فول الصويا الأميركي، إذ التزمت الصين بشراء ما لا يقل عن 12 مليون طن متري قبل نهاية عام 2025، و25 مليون طن متري سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما ستوقف بكين جميع الرسوم الانتقامية التي فرضتها منذ آذار الماضي.
من الجانب الأميركي، وافقت إدارة ترامب على تعليق القائمة السوداء الموسعة التي تضم آلاف الشركات الصينية، ما يسهم في تسهيل تجارة أشباه الموصلات والسلع التكنولوجية. كما تم تعليق الرسوم الجديدة على الموانئ والسفن الصينية لمدة عام واحد.
ويشمل الاتفاق بنداً مهماً للتعاون في مكافحة تهريب الفنتانيل، عبر تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع معايير دقيقة لقياس التقدّم في الحد من تدفقات المواد الأفيونية القاتلة إلى الولايات المتحدة.

الاتفاق، الذي اعتُبر "هدنة مؤقتة" في الحرب التجارية، يعيد الأمل إلى الأسواق العالمية بعد أعوام من التوتر الجمركي بين واشنطن وبكين.
 
 
(CNN إقتصادية)
