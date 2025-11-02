22
إقتصاد
ترامب يهاجم كندا مجدداً: "لن أستأنف المفاوضات رغم اعتذار كارني"
Lebanon 24
02-11-2025
|
11:00
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه لن يستأنف المحادثات التجارية مع
كندا
، رغم اعتذار رئيس الوزراء الكندي مارك
كارني
عن إعلان سياسي اعتبره
ترامب
"مضللاً وعدائياً".
وأوضح ترامب أن الإعلان الذي بثّته حكومة إقليم أونتاريو أظهر الرئيس الأميركي الأسبق
رونالد ريغان
وهو يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن الإعلان حمل رسالة "سياسية خاطئة". وأضاف: "أحب كارني كثيراً، لكنه ارتكب خطأ، وقد اعتذر عما حدث".
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي إلغاء المفاوضات وهدّد بزيادة 10% إضافية على الرسوم المفروضة على كندا. ويُذكر أن ريغان كان من أبرز المدافعين عن التجارة الحرة، ما جعل استخدام تصريحاته في الإعلان يبدو وكأنه انتقاد مباشر لسياسة ترامب الحمائية.
ورغم الخلاف الدبلوماسي، لم يصدر تعليق رسمي من كارني بعد، في وقت تشير فيه التحليلات إلى أن التوتر الجديد بين
واشنطن
وأوتاوا قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في مجالات
المعادن
والتجارة البينية.
(إرم نيوز)
روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس متجاوزة أوكرانيا
Lebanon 24
روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس متجاوزة أوكرانيا
16:30 | 2025-11-02
02/11/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة في ألمانيا.. ثلث الشركات تخطط لتقليص الوظائف في 2025
Lebanon 24
أزمة في ألمانيا.. ثلث الشركات تخطط لتقليص الوظائف في 2025
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام خلال مؤتمر مع نظيره المصري: اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون
Lebanon 24
سلام خلال مؤتمر مع نظيره المصري: اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون
09:12 | 2025-11-02
02/11/2025 09:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من 10 آلاف إلى 25 مليون دولار.. قصة أغرب استثمار في تاريخ أمازون!
Lebanon 24
من 10 آلاف إلى 25 مليون دولار.. قصة أغرب استثمار في تاريخ أمازون!
09:00 | 2025-11-02
02/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
07:14 | 2025-11-02
02/11/2025 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
