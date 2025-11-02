ترامب يهاجم كندا مجدداً: "لن أستأنف المفاوضات رغم اعتذار كارني"

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أنه لن يستأنف المحادثات التجارية مع ، رغم اعتذار رئيس الوزراء الكندي مارك عن إعلان سياسي اعتبره "مضللاً وعدائياً".وأوضح ترامب أن الإعلان الذي بثّته حكومة إقليم أونتاريو أظهر الرئيس الأميركي الأسبق وهو يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن الإعلان حمل رسالة "سياسية خاطئة". وأضاف: "أحب كارني كثيراً، لكنه ارتكب خطأ، وقد اعتذر عما حدث".وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي إلغاء المفاوضات وهدّد بزيادة 10% إضافية على الرسوم المفروضة على كندا. ويُذكر أن ريغان كان من أبرز المدافعين عن التجارة الحرة، ما جعل استخدام تصريحاته في الإعلان يبدو وكأنه انتقاد مباشر لسياسة ترامب الحمائية.ورغم الخلاف الدبلوماسي، لم يصدر تعليق رسمي من كارني بعد، في وقت تشير فيه التحليلات إلى أن التوتر الجديد بين وأوتاوا قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في مجالات والتجارة البينية.