إقتصاد

ترامب يهاجم كندا مجدداً: "لن أستأنف المفاوضات رغم اعتذار كارني"

Lebanon 24
02-11-2025 | 11:00
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يستأنف المحادثات التجارية مع كندا، رغم اعتذار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إعلان سياسي اعتبره ترامب "مضللاً وعدائياً".
وأوضح ترامب أن الإعلان الذي بثّته حكومة إقليم أونتاريو أظهر الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وهو يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن الإعلان حمل رسالة "سياسية خاطئة". وأضاف: "أحب كارني كثيراً، لكنه ارتكب خطأ، وقد اعتذر عما حدث".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي إلغاء المفاوضات وهدّد بزيادة 10% إضافية على الرسوم المفروضة على كندا. ويُذكر أن ريغان كان من أبرز المدافعين عن التجارة الحرة، ما جعل استخدام تصريحاته في الإعلان يبدو وكأنه انتقاد مباشر لسياسة ترامب الحمائية.

ورغم الخلاف الدبلوماسي، لم يصدر تعليق رسمي من كارني بعد، في وقت تشير فيه التحليلات إلى أن التوتر الجديد بين واشنطن وأوتاوا قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في مجالات المعادن والتجارة البينية.
 
(إرم نيوز)
