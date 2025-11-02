Advertisement

إقتصاد

روسيا تفرض حظراً مؤقتاً على تصدير الكبريت.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:00
فرضت الحكومة الروسية حظراً مؤقتاً على تصدير أنواع محددة من الكبريت الصناعي، وهو عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة المعدنية، بهدف استقرار السوق المحلي وضمان استمرار الإنتاج الحالي، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء الروسي.
وينطبق الحظر على الكبريت السائل والحبيبي والكتلي، ويستمر حتى 31 كانون الأول 2025، مع استثناء تصديره للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، إضافةً إلى الشحنات الإنسانية والمساعدات الدولية.

وتُعد روسيا من أكبر منتجي الكبريت عالمياً، حيث أنتجت نحو 5.6 مليون طن في 2024، معظمها من مصانع معالجة الغاز، فيما يأتي النفط بالكمية المتبقية. ويعد الإنتاج العالمي للكبريت قد بلغ 83 مليون طن في 2021، مع تصدر الصين والولايات المتحدة والسعودية قائمة الإنتاج، تليها روسيا والإمارات. 
