روسيا تفرض حظراً مؤقتاً على تصدير الكبريت.. ما السبب؟

فرضت الحكومة الروسية حظراً مؤقتاً على تصدير أنواع محددة من الكبريت الصناعي، وهو عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة المعدنية، بهدف استقرار السوق المحلي وضمان استمرار الإنتاج الحالي، وفق بيان صادر عن الروسي.وينطبق الحظر على الكبريت السائل والحبيبي والكتلي، ويستمر حتى 31 كانون الأول 2025، مع استثناء تصديره للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، إضافةً إلى الشحنات الإنسانية والمساعدات الدولية.وتُعد من أكبر منتجي الكبريت عالمياً، حيث أنتجت نحو 5.6 مليون طن في 2024، معظمها من مصانع معالجة ، فيما يأتي بالكمية المتبقية. ويعد الإنتاج العالمي للكبريت قد بلغ 83 مليون طن في 2021، مع تصدر والولايات المتحدة والسعودية قائمة الإنتاج، تليها روسيا والإمارات.