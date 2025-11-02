بعد تعليق "أوبك+" زيادة الإنتاج بالربع الأول من 2026.. النفط يواصل مكاسبه

Advertisement

ارتفعت أسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل 2026، مما هدأ المخاوف المتزايدة بشأن وفرة المعروض.ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو ما يعادل 0.73% إلى 65.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة بمقدار 7 سنتات يوم الجمعة.وزاد سعر خام غرب الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 0.74% إلى 61.43 دولار للبرميل، بعد أن أغلق على ارتفاع قدره 41 سنتا في الجلسة السابقة.