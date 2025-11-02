Advertisement

إقتصاد

بعد تعليق "أوبك+" زيادة الإنتاج بالربع الأول من 2026.. النفط يواصل مكاسبه

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1437336-638977500442356388.webp
Doc-P-1437336-638977500442356388.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل 2026، مما هدأ المخاوف المتزايدة بشأن وفرة المعروض.
Advertisement

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو ما يعادل 0.73% إلى 65.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة بمقدار 7 سنتات يوم الجمعة.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 0.74% إلى 61.43 دولار للبرميل، بعد أن أغلق على ارتفاع قدره 41 سنتا في الجلسة السابقة.
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان "أوبك+" عن زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
03/11/2025 12:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
03/11/2025 12:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
lebanon 24
03/11/2025 12:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
متأثرة بتوقعات خفض "أوبك+" لزيادة الإنتاج... تراجع أسعار النفط
lebanon 24
03/11/2025 12:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24

خام برنت

تكساس

الرب

غرين

زايد

أوبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2025-11-03
03:39 | 2025-11-03
03:08 | 2025-11-03
01:33 | 2025-11-03
00:44 | 2025-11-03
00:38 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24