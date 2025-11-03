مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب

Advertisement

تراجعت أسعار اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بأن يخفض (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عقب التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس المجلس الأسبوع الماضي، في حين تأثر المعدن النفيس سلبا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أميركا والصين.انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3968.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% عند 3978.30 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة " ".